مراسلة "القاهرة الإخبارية": استهداف المستوطنين فى نابلس جاء ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية

قالت دانا أبوشميسة، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن العملية العسكرية التي تشهدها مدينة نابلس اليوم، جاءت رداً على عمليات الاغتيال الأخيرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية.

الحرب في فلسطين

وأكدت أبوشميسة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تحريضا مباشرا من الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين على ارتكاب الجرائم، لذا فمن حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه من هذه الجرائم التي يقوم بها المستوطنون.

مقتل المستوطنين

وأضافت أن نتنياهو قام باستثناء وزير الأمن القومي من المشاورات الأمنية التي أجراها، للتباحث حول العملية التي أسفرت على مقتل 4 مستوطنين إسرائيليين.