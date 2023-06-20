الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحيفة هندية: زيارة "مودي" إلى القاهرة وواشنطن تاريخية

مصر والهند
مصر والهند

سلطت صحيفة دي أن إنديا الهندية، الضوء على زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، قائلة إن زيارته للقاهرة تختلف عن باقي الزيارات الأخرى من حيث الاهتمام والصداقة القوية بينه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأفادت الصحيفة بأن رئيس الوزراء مودي، غادر الهند اليوم الثلاثاء، في زيارة تاريخية إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها على الرغم من كونها أول زيارة رسمية له منذ توليه منصبه في مايو 2014، لكنها ستكون السادسة له.

وأوضحت أن الزيارة بدأت اليوم في 20 يونيو وتنتهي في 24 من الشهر الجاري، وعندها سيغادر الزعيم الهندي أول زيارة له إلى مصر.

ومن المقرر أن يستضيف رئيس الولايات المتحدة جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن رئيس الوزراء مودي على مأدبة عشاء رسمية.

الهند مصر ابرز الزيارات الهنود مودي

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