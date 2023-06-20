نجاة 17 شخصًا من الموت فى حادث بمدينة 15 مايو

نجا 17 شخصًا من الموت في حادث مروري مروع، اليوم الثلاثاء، إثر إصابتهم نتيجة انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بنطاق مدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور لمكان الحادث، وسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وإجراء كل المعاينات وتعيين الخدمات المرورية لسحب الكثافات المرورية، ورفع حطام حادث بواسطة أوناش المرور.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، وجار الاستعلام عن حالة المصابين لبيان مدى إمكانية سؤالهم.

وكانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت مساء اليوم بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الصحراوى فى 15 مايو، توجهت الأجهزة الأمنية على الفور الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

كشفت عمليات الفحص الأولية، عن اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عنه إصابة 17 شخصًا ونقلوا جميعًا إلى المستشفى.