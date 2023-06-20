3 فئات لتذاكر حفل الأساتذة ومدحت صالح: 8 شروط لحضور الجمهور

طرحت إدارة الأوبرا، برئاسة د.خالد داغر، التذاكر الخاصة بحفل النجم مدحت صالح، المقرر إقامته الأربعاء الموافق 7 يوليو المقبل، على خشبة المسرح الكبير.

ويعد الحفل أولى ليالِ المشروع الفنى الضخم الجديد "الأساتذة ومدحت صالح" والذي يقام بالتعاون بين دار الأوبرا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وانقسمت أسعار التذاكر على الموقع التابع لدار الأوبرا للحجز الإلكتروني، وداخل شباك التذاكر إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 1510 جنيهات، والثانية بمبلغ 1010 جنيهات والثالثة بمبلغ 760 جنيهًا، ومن المتوقع أن يقام الحفل تحت شعار "كامل العدد"، خاصة وأن نفذت نسبة كبيرة من التذاكر فور طرحها.

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور حفل مدحت صالح وهي:

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في السابعة والنصف مساءً على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية «ممنوع ارتداء الشورت».

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ممنوع التصوير

برنامج حفل الأساتذة لمدحت صالح بالأوبرا

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الثامنة والنصف مساءً، ويقدم خلاله مدحت، برنامج فني مميز قام بالتجهيزات والتحضيرات له خلال الفترة الماضية مع مجموعة من الموزعين المميزين، لتقديم أعمال عمالقة الطرب والملحنين المؤثرين في مصر والوطن العربي أمثال محمد عبدالوهاب، ومحمد فوزى، ومحمود الشريف، والموجي، ومنير مراد، وفريد الأطرش، وعمر خيرت، وهانى شنودة، وعمار الشريعي بشكل معاصر وسيكون بمثابة مفاجأة للجمهور والملحنين وأسرهم احتفاء بهم وبتاريخهم الموسيقى العظيم.

كما يحتفى "صالح" خلال الحفل بثلاثة من الموسيقيين الكبار وهم الأخوين الرحباني، وطلال مداح، وسراج عمر، بتقديم عمل لكلا منهم بشكل جديد ومعاصر في إطار الحفاظ على الموروث الغنائي وفنون الموسيقى الجادة بكل أشكالها.

الهدف من مشروع الأساتذة وتفاصيل مشاركة نجوم الغناء

كان مدحت صالح أكد أن الهدف من مشروع الأساتذة محاولة للتحديث والحفاظ على ما تبقى من تراث غنائي وموسيقى للعمالقة ولأساتذتنا الكبار سواء من رحلوا عنا أو الملحنين الكبار الموجودين على الساحة فى مصر والوطن العربي بأكمله، كما دعا "صالح" جموع نجوم الغناء لإطلاق حفلات فى إطار الحفاظ على المشروع، مضيفًا: "نريد تحديث فكرة التخت العربي وأن يتحول لأوركسترا لأن الزمن يتغير بسرعة ووجب الحفاظ على التراث الغنائي مع الدمج بالمعاصر أي نزيد جرعة الموسيقى بهدف إشباع الجمهور بالفن الأصيل.