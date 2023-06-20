محمد رجائى يكشف حقيقة غلق حديقة الحيوان

كشف محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، عن حقيقة غلق حديقة الحيوان، مؤكدًا أنه كل فترة تخرج شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن قرار مثل غلق حديقة الحيوان لا بد أن يصدر من مسئول بوزارة الزراعة.

فتح حديقة الحيوان للزوار في العيد

وأكد أن حديقة الحيوان مفتوحة، وتستقبل ضيوفها في إجازات العيد، موضحًا أنه يوجد تطوير للحديقة، ولكنه حين البدء فيه سيتم الإعلان عنه لأن الأمر ليس سرًا، وسيتم تحديد إذا كان الغلق بشكل جزئي أو كلي.

وانتشرت العديد من الشائعات مؤخرًا حول غلق حديقة الحيوان، وذلك قبل عيد الأضحى المبارك بأيام قليلة.