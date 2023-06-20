نكشف أسباب حجب الجائزة الأولى بمسابقة نادي القصة

قال الدكتور السيد نجم، عضو مجلس إدارة نادي القصة، إن سبب حجب الجائزة الأولى بمسابقة نادى القصة "دورة كمال عبد رحيم" يعود إلى عدم حصول الروايات المتسابقة على 80 درجة فأعلى وهو حد اعتبار الرواية جديرة بالنظر فى الترتيب الأعلى.

وأوضح "نجم" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الجائزة الثانية الأقل من 80 درجة ومستواها جيد ترقى لجائزة نادي القصة.

وأعلن نادي القصة نتيجة مسابقة نادى القصة (دورة كمال رحيم) 2022-2023م في الرواية والقصة القصيرة، وذلك بعد غياب.

ففى مجال الرواية حجبت الجائزة الأولى، وفوز الأديب محمد عباس داوود بالجائزة الثانية، والثالثة للأديب عبدالرحيم درويش، أما مجال القصة القصيرة فقد فاز على الترتيب من الأول إلى الخامس كل من الأدباء "علي أحمد حسنين، هالة الله محمد، رحاب فاروق عمر، محمود عبدالحميد إبراهيم، محمد فوزى عفيفى".

ويحصل الفائزون بجانب الجائزة المادية على شهادات تكريم للعشرة الأوائل، ومنح الفائزين عضوية النادى، وذلك فى حفل توزيع الجوائز خلال شهر أغسطس 2023م

نادي القصة هو نادي ثقافي مصري يضم عددا من الروائيين المصريين، أسسه في السبعينيات الأديب يوسف السباعي للرواد وضم الأدباء توفيق الحكيم ومحمد تيمور وإحسان عبد القدوس وأمين يوسف غراب ومحمد عبد الحليم عبد الله ونجيب محفوظ وعبد الحميد جودة السحار وثروت أباظة وطه حسين ومحمود تيمور ومحمد فريد أبو حديد وعلي أحمد باكثير ويحيى حقي وعزيز أباظة وعائشة عبد الرحمن وسهير القلماوي ومصطفى محمود وصالح جودت وهدى جاد ومحمود السعدني ورواد الأدب الروائي.

وتوالى على رئاسة نادى القصة كل من توفيق الحكيم، يوسف السباعى، ثروت أباظة، نجيب محفوظ، نبيل عبدالحميد، السيد عيد.