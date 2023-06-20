الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

بعد فتوى "الهلالى".. هل تجوز التضحية بالطيور؟

الدكتور عبدالله النجار
الدكتور عبدالله النجار

أكد الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الأضحية سنة عن رسولنا الكريم وليست فرضًا، وهي تعتمد على ملاءة المسلم، فمن لم يجد فليس عليه شىء، وعلق: "الأمر مبني على قدرة المضحي على شراء الأضحية من بهيمة الأنعام".

وردًا على دعوة الدكتور سعدالدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بتعزيز ثقافة الأضحية بالطيور،  قال «النجار» إن بعض الفقهاء تكلموا في هذا الأمر، وكان  مسار الحديث في كتب الفقه أنها ليست الأضحية المعهودة، فالأضحية لا تكون إلا ببهيمة الأنعام.

وأكد «النجار» أن الأضحية لها مجموعة من الشروط، ويجب أن تكون من بهيمة الأنعام التي حددها القرآن والسنة.

النجار البحوث الاسلامية الاضحية

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