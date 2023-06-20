الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن: ليس من مصلحتنا تقديم تكنولوجيا حساسة تساعد الصين على بناء أسلحة 

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني  بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن زيارة  "بايدن" للصين أمر غير مستبعد.   

وأضاف أنه من الممكن إجراء حوار مع وزير دفاع الصين دون رفع العقوبات الأمريكية، مُشيرًا إلى أنه ليس من مصلحتنا تقديم تكنولوجيا حساسة تساعد الصين على بناء أسلحة.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي، خلال اجتماعاته في بكين هذا الأسبوع، بأن الولايات المتحدة ستكون لديها مخاوف عميقة بشأن زيادة أنشطة الصين الاستخباراتية أو العسكرية في كوبا، حسبما صرح دبلوماسي أمريكي كبير للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي في لندن يوم الثلاثاء.

وسُئل بلينكن عن تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الثلاثاء، مفاده أن بكين وهافانا تناقشان تدشين منشأة تدريب عسكرية مشتركة في كوبا، ليعلق: "هذا شىء سنراقبه عن كثب وكنا واضحين جدًا بشأن ذلك.. وسنحمي وطننا ومصالحنا".

بلينكن الرئيس الامريكي واشنطن بايدن الصين

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