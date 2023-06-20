الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير العدل: التجربة المصرية جذبت الاستثمار بدعم القيادة السياسية

وزير العدل خلال المنتدي
وزير العدل خلال المنتدي

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار الذي نظمته وزارة العدل، بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة "أنسول" العالمية يعد أحد أهم المنتديات المعنية بجذب الاستثمارات وأن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنتدى تمثل رسالة بأهمية الموضوعات التي ناقشها على مدى يومين.

 

وأوضح خلال تصريحات صحفية أدلى بها وزير العدل في ختام أعمال المنتدى الذي استضافته القاهرة على مدى يومين، بمشاركة وفود وزارية عربية ودولية رفيعة المستوى.


وأشار، إلى أن النجاح في تنظيم المنتدى سيسهم في دعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات كونه ناقش وأوضح الأحكام الجديدة التي تخص التعامل مع المستثمر المتعثر وآليات الأخذ بيده؛ لإعادته على مسار العمل في الاستثمار.


موضحًا، أن برنامج المنتدى جرى وضعه بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، وأنه انتهى إلى نتائج إيجابية، وأن ممثلي الدول العربية والأجنبية المشاركة بوفود في أعمال المنتدى ثمنوا النتائج والمخرجات الإيجابية للمنتدى والموضوعات المهمة التي جرى مناقشتها على مدى اليومين.

 

وثمن وزير العدل، رعاية القيادة السياسية لموضوع المنتدى في ضوء أهميته البالغة، مؤكدًا أن ما تم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات ستكون عامل مهم في جذب الاستثمارات، وطمأنة المستثمر للقدوم إلى مصر وهو يعلم أنه سيكون آمنًا في حالتي النجاح أو التعثر.


وأشار إلى أن المنتدى ناقش في جانب مهم للغاية من فعالياته كيفية معاونة المستثمر المتعثر عبر الآليات القانونية الحديثة، والتي تتسم بالتنظيم ومواكبة العصر؛ مبينًا أن وزارة العدل حرصت على نقل التجربة المصرية إلى كافة الوفود المشاركة؛ لاسيما الأشقاء في الدول العربية، وجميع المشاركين في فعاليات المنتدى لتبصيرهم بالآليات الجديدة التي تم اتخاذها في سبيل دعم مناخ الاستثمار والمستثمرين.


يذكر أن المنتدى شارك في فعالياته وفود تمثل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بينها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، والأردن ولبنان، وناقش خلال جلساته إعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، ودور المحاكم المتخصصة في مجال الإفلاس.

البنك الدولي المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان جذب الاستثمارات

الأكثر قراءة

مصدر لـ"الدستور" يكشف تفاصيل حالة الطبيب المعتدَى عليه بجامعة طنطا

البنك المركزى يطرح عملة جديدة من فئة الـ20 جنيهًا

رئيس الوزراء: سنبدأ تنفيذ خطة الاستغلال الأمثل للمقار الحكومية التى تم إخلاؤها

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

"أيام الثورة والخلاص".. محمد سلماوى: الإخوان دفعت بمرشح للرئاسة بتعليمات من جون كيرى

إزالة 16 حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية ومخالفات وبناء دون ترخيص ببنى مزار بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام