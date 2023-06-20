وزير العدل: التجربة المصرية جذبت الاستثمار بدعم القيادة السياسية

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار الذي نظمته وزارة العدل، بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة "أنسول" العالمية يعد أحد أهم المنتديات المعنية بجذب الاستثمارات وأن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنتدى تمثل رسالة بأهمية الموضوعات التي ناقشها على مدى يومين.

وأوضح خلال تصريحات صحفية أدلى بها وزير العدل في ختام أعمال المنتدى الذي استضافته القاهرة على مدى يومين، بمشاركة وفود وزارية عربية ودولية رفيعة المستوى.



وأشار، إلى أن النجاح في تنظيم المنتدى سيسهم في دعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات كونه ناقش وأوضح الأحكام الجديدة التي تخص التعامل مع المستثمر المتعثر وآليات الأخذ بيده؛ لإعادته على مسار العمل في الاستثمار.



موضحًا، أن برنامج المنتدى جرى وضعه بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، وأنه انتهى إلى نتائج إيجابية، وأن ممثلي الدول العربية والأجنبية المشاركة بوفود في أعمال المنتدى ثمنوا النتائج والمخرجات الإيجابية للمنتدى والموضوعات المهمة التي جرى مناقشتها على مدى اليومين.

وثمن وزير العدل، رعاية القيادة السياسية لموضوع المنتدى في ضوء أهميته البالغة، مؤكدًا أن ما تم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات ستكون عامل مهم في جذب الاستثمارات، وطمأنة المستثمر للقدوم إلى مصر وهو يعلم أنه سيكون آمنًا في حالتي النجاح أو التعثر.



وأشار إلى أن المنتدى ناقش في جانب مهم للغاية من فعالياته كيفية معاونة المستثمر المتعثر عبر الآليات القانونية الحديثة، والتي تتسم بالتنظيم ومواكبة العصر؛ مبينًا أن وزارة العدل حرصت على نقل التجربة المصرية إلى كافة الوفود المشاركة؛ لاسيما الأشقاء في الدول العربية، وجميع المشاركين في فعاليات المنتدى لتبصيرهم بالآليات الجديدة التي تم اتخاذها في سبيل دعم مناخ الاستثمار والمستثمرين.



يذكر أن المنتدى شارك في فعالياته وفود تمثل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بينها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، والأردن ولبنان، وناقش خلال جلساته إعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، ودور المحاكم المتخصصة في مجال الإفلاس.