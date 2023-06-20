1000 جنيه مكافأة للعاملين على إصلاح خط الطرد الذي تعرض لكسر مفاجىء بحي الضواحي

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، القائمين على إصلاح خط الطرد بحي الضواحي الذي قد تعرض لكسر مفاجىء أول أمس، وتم إصلاحه اليوم من خلال التنسيق مع الجهات المعنية ونشر فرق الصيانة الفنية في إصلاح الخط بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية بحى الضواحي وقد تمكنت فرق الصيانة الفنية من إنهاء أعمال الإصلاح في وقت قياسي كما تم الدفع بعدد من سيارات شفط المياه لسحب تجمعات المياه الناتجة عن الكسر بكافة المناطق المتضررة وذلك لتحقيق السيولة المرورية بها.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الاحياء ومدينة بورفواد و مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصحي الصحي.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير لفرق الصيانة والإصلاح الذين قاموا بإصلاح خط الطرد على سرعة تعاملهم مع الموقف، مشيدا بجهود فرق الصيانة المبذولة للانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح في وقت قياسي مؤكدا أنه تم تجنيد كافة الإمكانات المتاحة لأعمال اصلاح خط الطرد فى اسرع وقت وقامت الأجهزة المختصة بمتابعة أعمال كسح تجمعات المياه بواسطة سيارات كسح المياه التابعه لحى بالضواحى.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أنه كان يتابع بصفة مستمرة موقف الأعمال في إصلاح خط الطرد بحي الضواحي، مؤكدا ثقته التامة في العمال المسئولين عن الأعمال والذين قاموا بإصلاح خط الطرد خلال 72 ساعة، موجها بصرف مكافأة قدرها 1000 جنيه لكل عامل ساهم في إنجاز وسرعة إصلاح خط الطرد.

وأوضح المحافظ، أنه جاري رفع وإزالة تجمعات المياه أولا بأول، مشيرا إلى أنه يتم التعامل الفورى مع ارتفاع منسوب المياه الذى نتج عن توقف العمل المؤقت بمحطة رفع صرف صحى الضواحى أثناء العمل في اصلاح خط طرد المياه الذى وقع منذ 3 أيام وتم الانتهاء من إصلاحه.

IMG-20230620-WA0104

IMG-20230620-WA0103

IMG-20230620-WA0099

IMG-20230620-WA0095

IMG-20230620-WA0098

IMG-20230620-WA0100

IMG-20230620-WA0096