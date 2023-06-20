إجراءات مكثفة لضمان سلامة وراحة المواطنين خلال عيد الأضحى بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتشكيل غرفة عمليات فرعية من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالوحدات المحلية والمديريات والشركات والجهات التابعة لمتابعة انتظام العمل مع ضرورة تواجد كافة القيادات في مواقعها لضمان الجاهزية لأي أحداث طارئة والتنسيق مع الجهات الأمنية وغرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة، مشددة على ضرورة توافر كافة السلع وفي مقدمتها اللحوم بأنواعها ورصد أية نقص أو اختناقات بها لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاحتوائها، مع التوسع في تجهيز منافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

كما شددت الدكتورة نهال بلبع، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارة الشركات وكافه الجهات المختصة بنطاق المحافظة بضرورة الالتزام بالآتى: التأكيد على وضع خطة عمل بالتناوب للقيادات خلال أجازة عيد الأضحى المبارك لضمان سير العمل بالشكل المنشود دون تراخي أو التأثير سلبا على الخدمات المقدمة خلال هذه المناسبات، والتأكيد على منع الذبح العشوائي خارج المجازر ومواجهة ذبح الإناث دون السن القانونية، والتشديد على التزام المواطنين بالذبح في الأماكن المخصصة والمجازر مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات والمطاعم والمجازر بكافة مدن ومراكز وأحياء وقرى المحافظة.

كما أمرت بالتنسيق مع المديريات ذات الصلة والتأكد من أسعار السلع وجودتها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، الصحية والقياسية والتأكد من سلامة مصدرها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتوافر كافة السلع وفي مقدمتها اللحوم بأنواعها والدواجن الحية والمجمدة ومنتجات الألبان والمسلى الطبيعي والنباتي والسكر والأرز والمكرونة والزيت والدقيق والجبن بكافة أنواعه والخضر والفاكهه وطرحها بالأسواق ومنافذ البيع.

كما تم التوجيه باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها ضبط الأسواق "جملة - نصف جملة - تجزئة" والسيطرة على الأسعار بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار، ورفع درجة التنسيق مع كل من جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء بالبحيرة وفي حالة رصد أية مخالفات يتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، والتأكيد على مكافحة ظواهر الغش التجاري "السلع المنتهية الصلاحية – السلع الفاسدة والمجهولة المصدر" وتشديد الرقابة على كافة محلات الأطعمة "اللحوم والأسماك وغيرها" والتأكد من صلاحية المعروض منها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي معروضات غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وشددت على التصدي لمحاولة تسريب السلع المدعمة "القمح – الدقيق – الخبز المدعم - الزيت - السكر - أسطوانات البوتاجاز" أو محاولات تجميعها لبيعها بالسوق السوداء والتأكيد على وصول تلك السلع لمستحقيها، وقيام هيئة سلامة الغذاء بتكثيف حملات المرور على المحلات والمطاعم ومحلات المأكولات وخاصة محلات اللحوم والأسماك والأسماك المملحة والمدخنة "الرنجة والفسيخ" للتأكد من مطابقتها للإشتراطات والمواصفات القياسية وضبط السلع الفاسدة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية على الفور.

وجرى التوجيه بقیام "مباحث التموين، هيئة سلامة الغذاء، مديرية التموين، مديرية الصحة ، مديرية الطب البيطري" بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق بالمدن والقرى والنجوع والمناطق النائية لضبط الأسعار والأسواق ومنع محاولات الغش التجاري مع التوسع في تجهيز منافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين مع اختيار أماكن ذات إقبال جماهيري كبير لضمان خدمة أكبر قطاع من المواطنين، على أن تخضع هذه المنافذ للإشراف والمتابعة من قبل مديرية الصحة والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء، وإحكام الرقابة على المطاحن والمخابز "مخابز العيش البلدي والأفرنجي" للتأكد من توافر الدقيق والخبز بأنواعه ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة وانتظام الإنتاج طبقا للضوابط والقرارات المنظمة والتأكد من توافر كافة السلع التموينية والسلع البترولية واستكمال الاحتياطي الاستراتيجي وخاصة المواد البترولية وإسطوانات البوتاجاز وضبط أي محاولة للتلاعب بأسعارها ورصد أي نقص أو اختناقات في أي سلعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاحتوائها في الحال، مع قيام مديرية التموين بمتابعة موقف المواد البترولية "سولار - بنزين - غاز" وكذا المرور على محطات تموين.

كما تم التوجيه باختيار أماكن مناسبة لإعداد وتنظيم معارض لتلبية احتياجات المواطنين من السلع ذات الإقبال والمرتبطة بعيد الأضحى المبارك "لحوم – دواجن حية ومجمدة - أسماك - خضر وفاكهة" مع حشد أكبر عدد من العارضين وتوفير أكبر كميات من السلع المعروضة بأسعار مناسبة ومخفضة، والتنسيق مع الجهات الأمنية ومديرية الأوقاف فيما يخص تأمين ساحات صلاة العيد، والتأكيد على استمرار حملات المرور لمنع التعديات والبناء المخالف والتشديد على إزالة التعديات في المهد وخاصة خلال أجازة عيد الأضحى مع التأكيد على عدم التهاون أو السماح بأى تراخي في هذا الشأن واعتباره ذات أهمية قصوى ومسئولية كل رئيس مدينة في نطاق الوحدة المحلية رئاسته، مع رفع درجة التنسيق بين الوحدات المحلية والإدارات الزراعية للتصدي لحالات مخالفات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وإزالتها في مهدها دون تباطؤ.