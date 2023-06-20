الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. حميد الشاعرى وهشام عباس يحييان حفل بطولة الدومينو بالعريش

حميد الشاعري
حميد الشاعري

يُحيي الفنان حميد الشاعري وهشام عباس الحفل الذي يقام في العريش، مساء الثلاثاء، في أجواء احتفالية ضمن فعاليات بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لكأس العالم 2023. 

ويغني الشاعري وعباس عددا من أغاني التسعينيات، إضافة إلى بعض الدويتوهات التي قدموها معًا، كما يغني كل منهما منفردًا عددا من أغانيه الخاصة.

وانطلقت اليوم في العريش بشمال سيناء، لأول مرة بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لكأس العالم 2023، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ومجلس القبائل والعائلات المصرية بسيناء في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة، وإيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفذية بوزارة الشباب والرياضة.

تقام البطولة تحت شعار مبادرة "وطن واحد" بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من مختلف المحافظات من بينهم 100 لاعب ولاعبة من أهل سيناء.

وتعد هذه البطولة التي تحمل اسم "بطولة سيناي" تقديرًا لأهالي أرض الفيروز بشمال سيناء إحدى البطولات المؤهلة مباشرة لبطولة العالم في الطاولة والدومينو المقامة في مقدونيا وأمريكا نهاية العام الجاري.

الطاولة والدومينو الشباب والرياضة القبائل والعائلات المصرية حميد الشاعري وهشام عباس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء محافظة شمال سيناء

الأكثر قراءة

مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية تعلن موعد التقديم للدفعة الجديدة

قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 والقوى العاملة للقطاع الخاص

وزير الصحة ومحافظ مطروح يتفقدان مستشفى العلمين النموذجي (صور)

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

مدبولى: "الاتصالات" أحد أهم القطاعات الواعدة فى الاقتصاد المصرى

محامي الطفل المجني عليه على يد أمه بالشرقية: "تقارير موثقة أثبتت اتزانها النفسي"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام