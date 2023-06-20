الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

البرلمان يشكر رئيس الوزراء أثناء مناقشة مشروع "الملكية الفكرية"

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

وجّه الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لتعاونه مع مجلس النواب  فى سبيل إصدار التشريعات بشكل يتفق وأحكام الدستور والقانون ويقبل التطبيق على أرض الواقع.

جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس، اليوم، لمشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، مؤكدًا حرص رئيس الوزراء على الاستجابة للملاحظات التى تكشفت للجنة التعليم والبحث العلمي أثناء دراسة مشروع القانون.

ويتكون مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية من 20 مادة (5 مواد إصدار و15 مادة بالقانون المرافق)، وقد قامت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بتعديل 15 مادة من مواد مشروع القانون.

المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس الوزراء التشريعات مشروع قانون الجهاز المصري

الأكثر قراءة

قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 والقوى العاملة للقطاع الخاص

حبس هشام ربيع زوج المطربة "بوسى" 4 أيام

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

أهالى منطقة السد العالى يهدون درعًا لمحافظ أسوان.. وتشكيل لجنة للوقوف على مطالب الأهالى

مصدر لـ"الدستور" يكشف تفاصيل حالة الطبيب المعتدَى عليه بجامعة طنطا

البنك المركزى يطرح عملة جديدة من فئة الـ20 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام