البرلمان يشكر رئيس الوزراء أثناء مناقشة مشروع "الملكية الفكرية"

وجّه الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لتعاونه مع مجلس النواب فى سبيل إصدار التشريعات بشكل يتفق وأحكام الدستور والقانون ويقبل التطبيق على أرض الواقع.

جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس، اليوم، لمشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، مؤكدًا حرص رئيس الوزراء على الاستجابة للملاحظات التى تكشفت للجنة التعليم والبحث العلمي أثناء دراسة مشروع القانون.

ويتكون مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية من 20 مادة (5 مواد إصدار و15 مادة بالقانون المرافق)، وقد قامت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بتعديل 15 مادة من مواد مشروع القانون.