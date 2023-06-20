الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحباط عملية تهريب مخدرات بـ20 مليون جنيه فى الإسماعيلية

المتهمون والمضبوطات
المتهمون والمضبوطات

رصدت الإدارة بالتنسيق مديرية أمن الإسماعيلية نشاط اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية"، ومقيمان بمحافظة الإسماعيلية، اعتزما تهريب كميات كبيرة من مخدرى الحشيش والهيدرو من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجهما على عملائهما باستخدام سيارة ربع نقل مُحملة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وذلك حال استقلالهما السيارة المشار إليها بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، وقد أسفر التفتيش عن ضبط (عدد 2500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 250 كيلوجراما –كمية لمخدر الهيدرو وزنت 100 كيلوجرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) مخفاه داخل حمولة السيارة بأجولة.

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار بها.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(20,500٫000) عشرين مليونا وخمسمائة ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اثنين من العناصر الإجرامية 20 مليون جنيه العناصر الإجرامية أمن الإسماعيلية تهريب مخدرات شرق قناة السويس سيارة ربع نقل مركز شرطة القنطرة شرق مديرية أمن الاسماعيلية

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