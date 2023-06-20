الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصدر لـ"الدستور" يكشف تفاصيل حالة الطبيب المعتدَى عليه بجامعة طنطا

ارشيفية
ارشيفية

قال مصدر طبي داخل مستشفى جامعة طنطا، إن حالة الدكتور عبدالهادى طه، رئيس قسم جراحة القلب والصدر الذى تم الاعتداء عليه من قبل أحد المعيدين مستقرة.


وأضاف فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الواقعة حدثت داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى التعليمى، الدور الرابع، حيث فوجئ الحاضرون بقيام المعيد بإخراج فرد خرطوش من طيات ملابسه، مشيرًا إلى أنه فور توجيه السلاح ناحية الدكتور عبدالهادى قام أحد الأطباء بمحاولة منعه مما أدى إلى عدم خروج الطلقات وقام بضرب الدكتور عبدالهادى بقاعدة فرد الخرطوش، مما أدى إلى حدوث إغماءة مفاجئة وجرح قطعى طوله ٤ سم في فروة الرأس.


كان  الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا، أكد أن حادثة اعتداء معيد على أحد الأساتذة بالكلية حادثة فردية، وخاصة أن الكلية توجد بها ١٣ مستشفى وتقوم بإجراء ١١٦ ألف عملية سنويًا علاوة على استقبال مليون و٧٠٠ ألف مريض سنويًا، مشيرًا إلى أن جميع الأحداث التى حدثت فى ولاية النيابة العامة. 
وأضاف غنيم فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن النيابة العامة قامت بتفريغ جميع كاميرات المراقبة التى سجلت الواقعة صوتًا وصورة، مشيرًا إلى أن الكلية قامت بعمل تحقيق إدارى واستمعت إلى شهود الواقعة وتم رفع التحقيق إلى الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا.

اغمائه مفاجئة وجرح قطعى الرأس تفاصيل حالة الطبيب المعتدى عليه بجامعة

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مصدر لـ"الدستور" يكشف تفاصيل حالة الطبيب المعتدَى عليه بجامعة طنطا

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