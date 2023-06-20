مصادر عسكرية: الدفاعات الأوكرانية أسقطت 32 طائرة مسيرة فى كييف

أعلنت مصادر عسكرية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 32 طائرة من أصل 35 طائرة بدون طيار من طراز شاهد، أطلقتها روسيا في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، معظمها في منطقة كييف، في قصف كشف ثغرات في الحماية الجوية في البلاد بعد ما يقرب من 16 شهرًا على حرب.

وقال مسؤولون إن القوات الروسية استهدفت في الغالب المنطقة المحيطة بالعاصمة الأوكرانية في هجوم ليلي بطائرة بدون طيار استمر قرابة ثلاث ساعات، لكن الدفاعات الجوية الأوكرانية في المنطقة أسقطت نحو 20 منهم.

وكان الهجوم جزءًا من قصف أوسع للمناطق الأوكرانية امتد حتى منطقة لفيف في غرب البلاد، بالقرب من بولندا.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إحنات، إن طائرات شاهد بدون طيار وصلت إلى لفيف بسبب عدم قدرة أصول الدفاع الجوي على تغطية مثل هذه المنطقة الواسعة.

وأوضح أن أنظمة الدفاع الجوي مخصصة في الغالب لحماية المدن الكبرى ومنشآت البنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية والخط الأمامي.

وأظهرت صور ومعلومات الطائرات بدون طيار أن لدى روسيا الوسائل والدافع والفرصة لتدمير سد أوكرانيا.

وفي منطقة لفيف، أصابت الضربة الروسية منشأة بنية تحتية مهمة، ما أدى إلى اندلاع حريق، وفقًا لماكسيم كوزيتسكي حاكم لفيف، كما قصفت روسيا منطقة زابوريزهيا الجنوبية في أوكرانيا بالصواريخ الباليستية.

وتم تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية بأسلحة متطورة من حلفائها الغربيين، ما أتاح لها معدل نجاح أعلى مؤخرًا ضد الطائرات دون طيار والصواريخ القادمة.