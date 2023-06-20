الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تفاصيل اجتماع الوحدات الفرعية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة لأحوزة بعض المدن الجديدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، اليوم الثلاثاء، أولى الاجتماعات الدورية للوحدات الفرعية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة لأحوزة عددا من المدن الجديدة “ الشروق- العبور الجديدة- السادس من أكتوبر- الشيخ زايد- سفنكس”، في إطار توجيهات الدولة لتوفيق أوضاع حائزي الأراضي.

واستهل الدكتور أحمد عمارة، مقرر الوحدة المركزية ومدير عام العقود وتسوية المنازعات بهيئة المجتمعات العمرانية، الاجتماع بطلب استعراض كل جهاز للمعوقات التي قابلت كلِّ من وحدة فرعية أثناء مباشرة أعمالها، ومنها التي تم الاستقرار على التوصية بالعرض على الوحدة المركزية وأخرى التي استوجبت العرض على قطاع الشئون العقارية بالهيئة للعرض على مجلس الإدارة مع الاستفادة أيضا بخبرات الدراسة بالوحدات الفرعية لبعض حالات موضوع التقنين وكذلك الأحكام القانونية الصادرة لتوحيد الإجراءات.

وأشار عمارة إلى أنه شارك في اجتماع الوحدة عن هيئة المجتمعات عبد الوهاب موصلي بقطاع الشئون العقارية والتجارية بحضور ورؤساء أجهزة المدن المعنية المهندس أحمد على رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، والمهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، والمهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة سفنكس، وعددا من مسؤولي المدن ذات الصلة.

ونوه بأهمية تنفيذ توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بسرعة الانتهاء من إجراءات لتقنين الأوضاع للمستفيدين من قطع الأراضي المضافة بالمدن الجديدة سالفة الذكر، وفقا لتعليمات القيادات التنفيذية.

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