مصدر بـ"طب طنطا": الطبيب الجاني أرسل رسائل تهديد لزملائه على جروب "الواتساب"

كشف مصدر داخل كلية طب جامعة طنطا، أن المتهم بالاعتداء على أحد أساتذة قسم جراحة القلب والصدر كان معيدا بالقسم.

وقال فى تصريحات لـ "الدستور"، إنه طلب النقل إلى قسم التشريح فى خلال فترة فيروس كورونا بعد قيامه بالاعتداء على زملائه وأساتذته.

وأضاف أن المعيد كان يقوم بإرسال رسائل سب وقذف على جروب قسم التشريح مما أدى إلى تحويله إلى التحقيق.

كان الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا، أكد أن حادثة اعتداء معيد على أحد الأساتذة بالكلية حادثة فردية وخاصة أن الكلية يوجد بها ١٣ مستشفى وتقوم بإجراء ١١٦ ألف عملية سنويا علاوة على استقبال مليون و٧٠٠ ألف مريض سنويا، مشيرا إلى أن جميع الأحداث التى حدثت فى ولاية النيابة العامة.

وأضاف غنيم فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن النيابة العامة قامت بتفريغ جميع كاميرات المراقبة التى سجلت الواقعة صوت وصورة، مشيرا إلى أن الكلية قامت بعمل تحقيق إدارى واستمعت إلى شهود الواقعة وتم رفع التحقيق إلى الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا.