تفاصيل ضبط طالبة تغش خلال امتحان الثانوية العامة بنجع حمادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن ضبط حالة غش في الثانوية العامة باستخدام الموبايل أثناء تأدية امتحان اللغة الفرنسية، في نجع حمادي بقنا.

وكشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، أن حالة الغش لطالبة في مدرسة "الدكتور يوسف اسماعيل الألومنيوم نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، تم ضبطها في حالة غش باستخدام الموبايل وتحرر لها محضر رسمي والتحفظ على الهاتف المحمول.

كما أضاف المصدر، أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.