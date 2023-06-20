الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الدراسات الإسلامية للبنات بكفر الشيخ (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجولة تفقدية للاطمئنان على سير وانتظام الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بكفر الشيخ، وذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم للاطمئنان على سير العمل بها وانتظام الامتحانات. 

تضمنت الجولة التفقدية المرور على لجان الامتحانات الشفهية للقرآن الكريم الموثقة عبر أجهزة الحاسب الآلي، وتفقد لجان الامتحانات التحريرية بالمبنى الجديد بقاعة المؤتمرات.

كما تفقد رئيس الجامعة مبنى المدينة الجامعية للطالبات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بكفر الشيخ، وتفقد مطبخ المدينة، وتأكد من طهي الطعام ونظافة المكان، وقام بمتابعة عمليات الطهي، وتابع تواريخ الإنتاج على المواد الغذائية الموجودة في مخازن المدينة الجامعية للطالبات، كما قام بعد ذلك بتفقد كل ملحقات المبنى، والتقى بناته المقيمات بالمدينة الجامعية، واستمع إلى مطالبهن.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة د.زكي صبري، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة كفر الشيخ، إضافة إلى وكلاء الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، جدير بالذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة كفر الشيخ، تعد من الكليات المتميزة والرائدة في منطقة الدلتا، وتضم ثمانية آلاف طالبة من محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة لها.

جامعة الأزهر الامتحانات كفر الشيخ كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر الشريف

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