من قلب الصعيد.. برنامج "الفرصة" يستقبل مشروعات الشباب فى المنيا الأربعاء

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي عن أن برنامج "الفرصة" في حلقته الثالثة من الموسم الجديد، يبدأ في استقبال المتسابقين من محافظ المنيا ومحافظات الصعيد لعرض مشروعاتهم على لجنة تحكيم التصفيات.

وأشادت "الحديدي" بأفكار ومشروعات الشركات الناشئة في الصعيد، قائلة: "رايحين المنيا عروس الصعيد لاستقبال الشركات من الصعيد والوادي الجديد".

وتابعت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON": "حلقة الفرصة يوم الأربعاء المقبل من قلب الصعيد ومبهورة بأفكار الشركات الناشئة في الصعيد؛ كونها نابعة من البيئة الصعيدية من قلب القرى والنجوع".

وأضافت: "مبهورة بهؤلاء الشباب الذين يفكرون في حل المشكلات بشكل غير تقليدي، هؤلاء هم الأهم ويجب أن نعطيهم الفرصة.. كنا في الإسكندرية ثم المنصورة واستقبلنا آلاف الشركات والمشروعات من الدلتا والآن من قلب الصعيد".

ويشهد الموسم الجديد من برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي، تنافسًا كبيرًا بين الشركات الناشئة على مستوى المحافظات، إذ يسعى البرنامج للتوسع الجغرافي في المحافظات بحثًا عن أهم الشركات الناشئة وإتاحة الفرص أمامهم، وذلك في إطار استهدافه لتوسيع دائرة الفرصة لأكبر عدد من الشركات الناشئة على مستوى المحافظات عبر مسابقة موسعة تذاع حلقاتها على مدار 16 أسبوعًا مليئة بالمتعة والإثارة.

يذكر أن برنامج الفرصة واصل الأربعاء الماضي، ثاني حلقات الموسم الجديد للبرنامج المذاع على قناة "ON"، التصفيات الأولى بين المتسابقين من محافظة الدقهلية ومدن الدلتا والقناة، الذين عرضوا مشروعاتهم على لجنة التحكيم، بينما يستقبل البرنامج في ثالث حلقات البرنامج أفكار ومشروعات الشركات الناشئة من عروس الصعيد محافظة المنيا ومحافظات الصعيد.

جدير بالذكر أن التسابق يتم في البرنامج على مرحلتين بلجنتي تحكيم مختلفتين، المرحلة الأولى وهي مرحلة التصفيات الأولية وهي المرحلة التي سيشاهد فيها الجمهور مئات من مؤسسي الشركات الناشئة يواجهون لجنة تحكيم التصفيات التي ستعطيهم إما "فرصة" فيعبروا للمرحلة التالية أو تقول لهم "فرصة تانية" وهذا يعني أنهم سيغادرون المسابقة حتى يطوروا من مشروعاتهم ويمكنهم العودة مرة أخرى في الموسم التالي.

وتنتهي المرحلة الأولى باختيار أقوى 30 شركة ناشئة، منها 5 شركات وصلت مباشرة بالفرصة الذهبية، أما المرحلة التالية فهي مرحلة الحلقات التسابقية في الاستديو، التي تديرها لميس الحديدي وسيتسابق فيها كل حلقة 3 مشروعات أمام لجنة تحكيم مختلفة سيتم الإعلان عن أعضائها قريبًا.

"الفرصة" مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في تمام التاسعة مساء على قناة ON.

https://fb.watch/lhnScwDdiA/?mibextid=Nif5oz