وزارة العمل: 104 وظائف جديدة فى 6 شركات ومصانع بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية عن توافر وظائف القوي العاملة الجديدة 2023، حيث وفرّت مديرية المحافظة 104 وظائف جديدة بـ6 شركات بالقطاع الخاص ضمن النشرة القومية للتوظيف الجديدة التي أعلنتها الوزارة.

وأوضحت إيمان السيد، وكيل الوزارة بالقليوبية، أن وظائف القوى العاملة ضمن النشرة القومية للتوظيف الجديدة بلغ عددها 104 وظائف في 6 شركات خاصة، بينها مدرسة خاصة ببنها موزعة على:



- الكندية للإسفنج بالعبور

3 عامل إنتاج.

2 عامل خدمات.

يشترط الست من 23 سنة وبمرتبات 2700 جنيه حتي 3000 جنيه.



- مآرب العالمية للملابس بالعبور

30 عامل سنجر أوفر بمرتبات 2200 جنيه وحتي 5 آلاف جنيه.

10 عامل مساعد بمرتبات من 2000 إلي 2400 جنيه.

10 عاملات تشطيب من 2000 إلي 2400 جنيه.

بشروط سن من 18 إلي 40 سنة.

- فلاش برنت بشبرا الخيمة

4 عامل طباعة.

2 عامل تصوير.

الشروط شهادة متوسطة والسن من 20 سنة بمرتبات 2700 جنيه

- الشرق للخدمات الفنية المنطقة الصناعية الاولي بالقليوبية

2 مهندس ميكانيكا.

2 مهندس ميكارونيكس.

2 فني كهرباء.

2 فني كيمياء.

سكرتيرة.

محاسبة.

خبرة 3 سنوات والسن من 25 إلي 30 عامًا ومرتبات من 4500 جنيه إلي 6000 جنيه

- مدرسة الفتح الخاصة ببنها

3 مدرس فرنساوي.

3 مدرس إنجليزي.

3 مدرسة رياض أطفال.

3 مدرس حاسب آلي.

4 إخصائي اجتماعي.

يسترط الحصول علي شهادة عليا جامعية والراتب حسب المقابلة

- برودكشن للدعاية بالقناطر

3 مهنس مكتب فني هندسة عمارة.

3 كهربائي.

4 فني دوكو.

3 فني تكييف.

2 فني .Cnc

2 عامل لحام.

يشترط خبرة 3 سنوات وراتب 2700 جنيه.

وأوضحت وكيلة وزارة القوى العاملة بالقليوبية، أن الوظائف تأتي في إطار الجهود لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل في مختلف التخصصات والنوعيات بالقطاع الخاص، حيث تتوافر مزايا التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.

وأشارت إلى أنه على الراغبين للتقدم لوظائف القوى العاملة الجديدة 2023 بالقليوبية، التوجه لديوان الوزارة بالقاهرة أو ديوان المديرية بمجمع المصالح الحكومية بجوار المحافظة على كورنيش النيل ببنها، أو مكاتب العمل لتقديم الطلبات والتوزيع علي الشركات وإجراء المقابلات والتقديم متاح اعتبارًا من غد الأربعاء، وحتى استيفاء الأعداد المطلوبة.