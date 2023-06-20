الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عامل قتل زوج شقيقته بسبب خلافات فى حلوان للجنايات

قتل
قتل

أمرت نيابة حلوان الكلية، اليوم الثلاثاء، بإحالة عامل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل زوج شقيقته بسبب خلافات عائلية.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من قسم شرطة حلوان، بورود بلاغ من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بوصول "خالد. م"، في العقد الرابع من العمر، مصابًا بطعنة نافذة بالقلب ووفاته في أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين العثورعلى جثة المجني عليه، وبمناظرة الجثة تبين إصابته بطعنة نافذة بالقلب من سلاح أبيض "سكين".

وكشفت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجني عليه، بسبب خلافات سابقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.

إحالة حلوان خلافات قتل زوج

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