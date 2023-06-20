غرفة "عمليات المعاهد": لا شكاوى فى امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم

أدى طلاب القسم الأدبي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة الفلسفة والمنطق، اليوم الثلاثاء، في حين أدى طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية الامتحان في مادة الأدب والنصوص، بينما أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي لمعاهد دولة فلسطين الامتحان في مادة الديناميكا، وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أي شكاوى.

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

يبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالبًا وطالبة، مقسمين على ٣١ لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية ٧٧٠ طالبًا وطالبة، ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على ٤٧ لجنة.