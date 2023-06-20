الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة اللاتينية تحتفل بالثلاثاء الحادي عشر من زمن السنة

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم بحلول الثلاثاء الحادي عشر من زمن السنة.

وألقت الكنيسصة عظتها الاحتفالية، بهذه المناسبة، قالت فيها: 

"كم هو عظيم صبر الله!... فهو "يُطلِعُ شَمْسَه على الأَشرارِ والأَخيار، ويُنزِلُ المَطَرَ على الأَبرارِ والفُجَّار" هو يسقي الأرض من أمطاره، فيعطي المياه على السواء للأبرار والأشرار من دون تمييز. نراه يعمل بصبر واحد تجاه المذنبين والأبرياء، والمؤمنين والأثمة، والشاكرين والجاحدين. من أجلهم جميعًا، تطيع الأوقات أوامر الله، وتخدمهم العناصر نفسها، وتعصف الرياح، وتتدفّق الينابيع، وينمو الحصاد بكثرة، وينضج العنب، وتزخر الأشجار بالثمار، وتخضرّ الغابات وتغمر الأزهارُ الحقولَ... وعلى الرغم من قدرته على الانتقام، فإنّ الله يفضّل الصبر لوقت طويل، وينتظر ويمهل بطيبة، لكي يخفّ الشرّ مع الوقت... ويتحوّل الإنسان... أخيرًا نحو الله، كما قيل لنا على لسان حزقيال: "لَيسَ هَوايَ أَن يَموتَ الشِّرِّير، بل أَن يَرجعَ عن طَريقِه فيَحْيا". وقال أيضًا: "ارجعوا إِلَيَّ... وارجِعوا إِلى الرَّبِّ إِلهكم فإِنَّه حَنونٌ رَحيم طَويلُ الأَناة كَثيرُ الرَّحمَة..." 

كما أنّ الربّ يسوع قال: "كونوا أَنتُم كامِلين، كما أَنَّ أَباكُمُ السَّماويَّ كامِل".. بهذه الكلمات، أظهر لنا أنّنا بكوننا أبناء الله وقد وُلدنا من جديد ولادة من علُ، فنحن نبلغ قمّة الكمال عندما يسكن فينا صبر الله الآب، ويظهر في أعمالنا الشبه الإلهي، الذي ضاع بخطيئة آدم، ويشعّ. يا له من مجد أن نشبه الله، أيّة سعادة كبيرة أن تكون لنا هذه الفضيلة التي يليق بها التسبيح السماوي!

الأكثر قراءة

وزير الصحة: لدينا اكتفاء ذاتى للمستلزمات الطبية يكفى 3 أشهر

عميد "طب طنطا" لـ"الدستور": اعتداء معيد على أستاذ حالة فردية.. والنيابة فرغت الكاميرات

قرار جمهورى باستكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية تعلن موعد التقديم للدفعة الجديدة

بدء التحقيق مع هشام ربيع زوج المطربة بوسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام