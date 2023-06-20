"أوقاف بني سويف" تخصص 137 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، تشكيل غرفة عمليات بالمديرية، وغرف فرعية داخل كل إدارة ، للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة، والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة عيد الأضحى، والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية.

وأكدت المديرية أن الأماكن المخصصة لأداء شعائر صلاة العيد بالساحات التي تم تخصيصها، وعددها 137 ساحة على مستوى المحافظة، بواقع (7 ساحات لبندر بني سويف، 21 ساحة بمركز بني سويف، 22 ساحة بمركز اهناسيا، و13 ساحة بمركز الواسطي، و24 ساحة بمركز ببا ، و20 ساحة بمركز الفشن ، و15 ساحة بمركز سمسطا ، ومثلها 15 ساحة بمركز ناصر ) وتجهيز أكثر من 270 من الخطباء والأئمة بواقع 2 خطيب لكل ساحة (أساسي واحتياطي).

وفي سياق آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي استعداداتها للعيد، برفع درجة الاستعداد داخل غرفة عمليات الخط الساخن على مدار الـ24 ساعة مع تكثيف العمالة داخل الخط طوال أيام العيد، والتأكيد على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، والصفحة الرسمية للشركة، وغرفة عمليات الخط الساخن" 125"،والمتابعة المستمرة لغرفة عمليات الخط الساخن بالإدارات التابعة والتأكد من عمل المحطات بكفاءتها، ومتابعة الصيانات الدورية لها والتأكد من سلامة طلمبات المياه.

ومتابعة الصرف الصحي لمحطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات والتأكد من جاهزيتها للعمل فى حال انقطاع التيار، علاوة على توفير 5 سيارات للإمداد بمياه الشرب للدفع بها حال حدوث كسور أو صيانة، بجانب عربة ( نافوري ، شفط ، كسح) بكل فرع من فروع الشركة للدفع بها في حالات انسداد الشبكة.