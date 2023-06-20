الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل جلسة رئيس الأهلى مع سيد عبدالحفيظ.. وسبب غياب كولر

الخطيب مع لجنة التخطيط
الخطيب مع لجنة التخطيط وعبدالحفيظ

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، للاطلاع على التقرير النهائي الخاص باحتياجات الجهاز الفني للمرحلة المقبلة من لاعبين وصفقات جديدة، وموقف اللاعبين المُقرر خروجهم على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.
وكشف مصدر مسئول في القلعة الحمراء أن رئيس الأهلي أكد لمدير الكرة أن الهدف الأهم للجماهير حاليًا هو استعادة لقب الدوري، ويجب العمل بكل قوة لتحقيق هذا الأمر بشكل رسمي.
وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الخطيب اجتمع مع عبدالحفيظ في غياب كولر؛ لانشغال المدير الفني بملف مباراة حرس الحدود، خاصة أنه يرغب في تعويض فترة الراحة بمتابعة كل التفاصيل عن الفريق المنافس، لا سيما في ظل غياب الدوليين بعد منحهم راحة إضافية لارتباطهم بالمشاركة مع المنتخب أمام غينيا.
ومن المقرر أن ينتظم لاعبو الأهلي الدوليون في التدريبات الجماعية اليوم، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها مساء الخميس المقبل.

كولر الاهلى محمود الخطيب سيد عبدالحفيظ الدوري

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