تداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة، بلغ 8 سفن، وتم تداول 43000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 540 شاحنة، و140 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 331 شاحنة، و133 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 39000 طن بضائع، 209 شاحنات، و7 سيارات.

وتغادر ميناء سفاجا اليوم، السفينة "Cano"، وعلى متنها 33 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينتين الحرية 2 وأمل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و149 شاحنة، حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وأيلة، بينما تغادر ميناء بورتوفيق السفينتين درة وSea wave1 متجهين الى جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1597 راكبًا بموانئها.