الإعدام للمتهم بذبح زوجته فى الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقًا لمبيض محارة مقيم قرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر- محافظة الدقهلية، في تهمة قتل زوجته ذبحًا لطلبها زيارة نجلهما في السجن.



صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محيي الدين محمد الكناني، وأمانة سر أحمد كمال وشعبان شمس فى القضية رقم 7271 لسنة 2022 جنايات منية النصر المقيدة برقم 2188 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.



كان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "ممدوح . م .ن .ع "، محبوس، 49 عاماً، مبيض محارة- مقيم بقرية الدراكسة مركز منية النصر، لأنه في يوم 29/6/2022 بدائرة مركز منية النصر في محافظة الدقهلية قتل المجني عليها صفاء عبدالحميد، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيته النية وعقد العزم على قتلها.

وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض- سكينًا- وما إن ظفر بها حتي ركلها بقدمه في وجهها واستل السلاح الأبيض محاولًا ذبحها، ولعدم تمكنه من ذلك ومقاومتها له كال لها عدة طعنات بذات السلاح استقرت بجسدها، ولعدم بلوغه مقصده بقتلها قام بخنقها ورطم رأسها أرضًا عدة مرات قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة التي أودت بحياته.