المعمل الجنائى يفحص خسائر حريق مصنع مهجور فى البدرشين

يفحص خبراء المعمل الجنائي بالجيزة، اليوم الثلاثاء، آثار حريق شب في مصنع بمنطقة البدرشين، وتبين أن النيران اشتعلت بمخلفات على مساحة 4 أمتار، دون وجود شبهة جنائية.

كان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد باشتعال حريق داخل مصنع في البدرشين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات.

وتبين من خلال المعاينة أن الحريق اشتعل بمخلفات داخل المصنع المهجور، دون وجود شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.