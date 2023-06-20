"المناسترلي": زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يخفف الأعباء عن المواطنين

قال المهندس إبراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق ومستشار الهيئة العربية للتصنيع إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص تعتبر واحدة من الوسائل الفعالة للحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة للعاملين وأسرهم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تتمثل الآثار الإيجابية لزيادة الحد الأدنى للأجور في تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر فقرًا، ويمكن أن تؤدي إلى تحسين الصحة والتغذية والإسكان والتعليم والنقل وغيرها من المتطلبات الأساسية.

وأشار المانسترلي إلى أنه يساهم أيضا في تحفيز الإنتاجية، حيث يحفز العاملون الذين يتلقون أجورًا أعلى على العمل بجهد أكبر وتحسين أدائهم، مؤكدا أن زيادة الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص أمر ضروري ومهم في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.