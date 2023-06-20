كبير معلمى اللغة الفرنسية: الامتحان سهل وأسئلته من المنهج

قالت أمل ثابت، كبير معلمى اللغة الفرنسية، إن امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي كان فى مستوى الطالب المتوسط، مؤكدة أن جميع أسئلة الامتحانات كانت من المنهج.

وأضافت أمل ثابت أن بعض الأسئلة كانت تراكمية، وأن الامتحان أسهل من السنوات الماضية، وكثيرون من الطلاب أكدوا أن امتحان اللغتين الفرنسية والألمانية كانا من أسهل الامتحانات حتى الآن.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد (761055) ألف طالب/ طالبة، حيث يؤدى عدد (1982) طالبا اللغة الإنجليزية، وعدد (581525) طالبا اللغة الفرنسية، وعدد (121997) طالبا اللغة الألمانية، وعدد (49282) طالبا اللغة الإيطالية، وعدد (6182) طالبا اللغة الإسبانية، وعدد (87) طالبًا اللغة الصينية، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالبا/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما أدى عدد (255) طالبا/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى).

وقد حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، خلال زيارته محافظة الشرقية، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بغرفة عمليات إدارة الصالحية الجديدة التعليمية، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص خالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

