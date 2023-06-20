محافظ الفيوم يبحث مع سفير استراليا تعزيز التعاون في تمكين الأسر الأولى بالرعاية

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور أكسل وابنهورست سفير استراليا بالقاهرة، وبرافين اجراوال،مدير مكتب مصر لبرنامج الأغذية العالمي، لمتابعة مشروعات البرنامج بالمحافظة، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم المجتمعى، وتمكين المرأة، ودعم مشروعات الحرف اليدوية والتراثية.



حضر اللقاء، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، الدكتور محمد التوني، نجلاء عاطف رئيس قسم الشراكات ببرنامج الأغذية العالمي، نيهال عبد الوهاب مسئول برامج وسياسات برنامج الأغذية العالمى، وفرح آدم باحث سياسى واقتصادى بسفارة استراليا، و نيفين صامويل المسئول الميداني للبرنامج.

واستعرض محافظ الفيوم، بعض المشروعات، وعدد من النماذج الأجنبية التي تعيش بالإقليم ومنها السيدة ايفيلين التي أنشأت مدرسة لتعليم الخزف والفخار بقرية تونس، مشيراً إلى تنوع المقومات الاستثمارية بالمحافظة فى مجالات السياحة والزراعة، موضحاً جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة ودعم مشروعات الحرف اليدوية والتراثية، من خلال برامج التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة الريفية، وخدمات الإقراض والتسويق.

ومن جهته، أعرب السفير الاسترالى عن سعادته بزيارة الفيوم، موضحاً أنها تتميز تمتلك اقتصاد قوي، كما تناول دراسة الشراكة فى تنفيذ مشروعات للري الحديث لما تتمتع به المحافظة من مقومات زراعية، مشيداً بالمناطق الرائعة التي تتميز بها، لافتاً إلى أنه سيزور المحافظة قريبا للاستمتاع بمقوماتها السياحية.

فيما قدم مدير برنامج الأغذية العالمي بمصر الشكر لمحافظ الفيوم على التعاون المثمر ودوره فى التوجيه والإرشاد، مضيفًا أننا فخورين بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الفيوم فى تنفيذ المشروعات المختلفة بمجالات عمل البرنامج الحالية والمستقبلية بالفيوم، ومنها التعليم- تمكين المرأة المعيلة- دعم مشروعات الحرف اليدوية والتراثية، وأعرب عن ترحيبه بتوسيع أطر التعاون مع المحافظة في تنفيذ أنشطة أخرى، مع التركيز على دعم الحرف اليدوية، بهدف تمكين السيدات من الاستدامة في مشروعاتهن.

كما ناقش المحافظ، مع مدير برنامج الأغذية العالمي، إمكانية التوسع والشراكة أكثر في المجالات المختلفة بالتعاون مع القطاع الخاص، خاصة مع انتهاء خطة الخمس سنوات للبرنامج بنهاية يونيو الجارى، والبدء فى خطة 2023/2028 الجديدة، مشيداً بجهود البرنامج فى المحافظة خلال الفترة الماضية وتحقيق نتائج مرضية فى تحسين مستوى المعيشة للأسر المستهدفة.