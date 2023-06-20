الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزيرة التضامن تفتتح معرض منتجات الجمعيات الأهلية بمكتبة الإسكندرية

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض منتجات الجمعيات الأهلية

افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، اليوم، معرضًا لمنتجات الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك على هامش  مؤتمر "المجتمع المدني: نحو شراكة متعددة الأبعاد في الجمهورية الجديدة" والتي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي"، يومي الثلاثاء والأربعاء 20-21 يونيو.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

وكان قد أكد الدكتور أحمد زايد، أن المؤتمر يأتي في سياق مبادرة "مصر الغد"، التي أسسها عقب توليه مديرًا للمكتبة، بهدف تسليط الضوء على جهود التنمية، ودور المجتمع المدني في المشاركة والتنمية، وكل الجهود الرامية إلى تحديث المجتمع المصري في شتى المجالات.

 وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي استكمالًا لمؤتمر مماثل عقد في مطلع نوفمبر الماضي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتمخض عنه مقترحات وتوصيات من بينها الاهتمام بالشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني من ناحية، وبين منظمات المجتمع المدني ذاتها، وبينها وبين هيئات التنمية الدولية من جهة أخرى.  

يشمل المؤتمر العديد من المحاور التي تتصل بدور الجمعيات الأهلية في مواجهة التطرف، ونشر ثقافة التسامح، والدور الذي تلعبه هذه الجمعيات في مواجهة الأزمات مثل التعامل مع اللاجئين، وأزمة الغذاء، والعنف ضد المرأة.  

يتحدث في اليوم الأول للمؤتمر المستشار جميل حليم؛ عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أيمن صادق؛ مدير كاريتاس مصر، وعصام شيحة؛ رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور جورج فهمي؛ أستاذ مساعد بالجامعة الأوربية في فلورانسا بإيطاليا، والدكتور جمال عبد الجواد؛ رئيس برنامج السياسات العامة وعضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور خالد حنفي الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجريدة الأهرام وعدد آخر من المتحدثين، وذلك بحضور لفيف من كبار المفكرين وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقيادات الإعلام، وممثلي الجمعيات الأهلية من كافة محافظات الجمهورية من شمال سيناء وأسوان والنوبة والوادي الجديد، وسيوة، والوجهين القبلي والبحري ومدن القناة والقاهرة.

ومن المنتظر أن يشهد اليوم الثاني من المؤتمر جلستين: الأولى تحت عنوان "تجارب في التنمية وإبداع الثقافات المحلية"، وتتناول العمل الاهلي والتنمية في محافظات سيناء واسوان وسيوة، والجلسة الثانية بعنوان "تعبئة الموارد: الفرص والتحديات" في حوار مع الشركاء من الهيئات الدولية مثل البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، ووكالة التنمية الأمريكية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض منتجات الجمعيات الأهلية
وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض منتجات الجمعيات الأهلية
وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض منتجات الجمعيات الأهلية
وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض منتجات الجمعيات الأهلية
وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض منتجات الجمعيات الأهلية
وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض منتجات الجمعيات الأهلية
وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض منتجات الجمعيات الأهلية
وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض منتجات الجمعيات الأهلية
وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض منتجات الجمعيات الأهلية
وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض منتجات الجمعيات الأهلية

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وزيرة التضامن الاجتماعي معرض لمنتجات الجمعيات الأهلية المجتمع المدنى مؤتمر مكتبة الاسكندرية

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