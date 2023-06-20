الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طالب بـ "هندسة المنصورة" يكشف تفاصيل ابتكار صوبة زراعية بالذكاء الاصطناعي

جريدة الدستور

قال محمد ياسر أبو الخير، قائد مشروع الصوبة الزراعية بالذكاء الاصطناعي، أنه في نهاية العام الدراسي العام الماضي ، قرر فريق المشروع ابتكار جهاز مستوحى من مبادرة "اتحضر للأخضر"ضمن رؤية مصر 2030،  موضحاً أن المشروع  يعمل على ري النبات في الأوقات المناسبة، وبها محطة خلط الكيماويات ودمجها بالنسب المصرح بها.

وأضاف قائد مشروع الصوبة الزراعية بالذكاء الاصطناعي،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"على "إكسترا نيوز"، أن المشروع تم إنجازه من خلال 11 مهندسا من جامعة المنصورة، موضحاً أن  الذكاء الاصطناعي الخاص بالصوبة الزراعية قادر على تحديد نوع النبتة داخل الصوبة ومعرفة الأمراض التي قد تصيب النبات، من خلال موقع خاص يستطيع صاحب الصوبة معرفة أحوال النبات أولا بأول، بجانب إعطاء النصائح والارشادات التي يتبعها صاحب الصوبة.

وتابع قائد مشروع الصوبة الزراعية ، أن الصوبة الزراعية  تقوم بقياس درجات الحرارة والرطوبة وقياس أكبر عدد من تغيرات درجات الحرارة داخل الصوبة والمساحات من حولها، وتوفير الجزء الخاص بالري الذي يعمل بشكل أوتوماتيكي.     

ؤية مصر 2030 اتحضر للأخضر الحرارة والرطوبة الذكاء الاصطناعي المنصورة هندسة المنصورة

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