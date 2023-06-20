افتتاح معرض بيع اللحوم بأسعار مخفضة بمناسبة العيد بجامعة بني سويف

افتتح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، معرض بيع منتجات مركز الإنتاج والخدمات الطلابية بالتعاون مع مركز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أمام كلية الحقوق بالحرم الجامعي والذي يقام تحت رعايته لبيع منتجات اللحوم والدواجن وبعض من السلع الأساسية بأسعار مخفضة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتورة نيرمين عاطف حلمي، المشرف على مركز الإنتاج والخدمات الطلابية، ومحمد سليم أمين عام الجامعة.

وتجول الدكتور منصور حسن داخل المعرض للاطمئنان على المنتجات المعروضة به وجودتها، مطالباً بإقامة تلك المعارض من الحين للآخر لتلبية احتياجات كافة العاملين داخل الجامعة في ضوء اتباع وتنفيذ كافة الاشتراطات الصحية، مؤكداً أن المعرض يشمل منتجات اللحوم بكافة أنواعها والدواجن وبعض من السلع الأساسية بأسعار خاصة لجامعة بنى سويف بمناسبة عيد الأضحي المبارك، حيث يأتي المعرض في إطار الدور المجتمعي للجامعة وحرصها على تخفيف الأعباء على جميع منتسبيها.

وأجرى رئيس جامعة بني سويف حواراً مع عدد من المترددين الذي تصادف تواجدهم أثناء جولته داخل المعرض حيث عبروا عن سعادتهم بإقامة الجامعة لتلك المعارض كل عام خلال شهر رمضان وعيد الأضحي المبارك، بأسعار مخفضة عن الأسواق، موجهين شكرهم لرئيس الجامعة على مبادرته والتي جاءت قبل عيد الأضحي المبارك تخفيفا لأعبائهم، ولسد احتياجاتهم.

وفي سياق آخر، هنأ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء المقبولين لقضاء فصل دراسي بجامعة هيروشيما باليابان ضمن الإعلان الثامن للمرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسي 2023-2024 م ببرنامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم.

وأوضح الدكتور منصور أن هذا الإعلان يأتي في إطار المبادرة الرئاسية لبرنامج " عقول المستقبل " للإستثمار في عقول شباب الوطن وبناء جيل واعي ومثقف من الشباب المصري لديهم القدرات والمهارات للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.