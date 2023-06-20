ضبط المتهم بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه مستحقات شركة أدوية بالدقهلية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة محلة دمنة بالدقهلية لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية "مملوكة للدولة" نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية، وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها بمبلغ 5 ملايين جنيه.

الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة وتتمثل عناصر الذمة المالية المتحصلة من ذلك النشاط فى تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.