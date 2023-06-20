الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الصحة ومحافظ مطروح يتفقدان مستشفى الحمام المركزي

محافظ مطروح ووزير
محافظ مطروح ووزير الصحة

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قبل قليل، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة وذلك بمستشفى الحمام المركزي بحضور الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، وعددا من قيادات وزارة الصحة وأهالي مدينة الحمام.

وعقب ارتداء الكمامات، تفقد وزير الصحة، ومحافظ مطروح، أقسام مستشفى الحمام المركزي  والاستقبال وغرفة الملاحظة وغرفة الفرز والرعاية المركزة والحضانات والعيادات الخارجية والغسيل الكلوي والمبني الإداري الجديد والأشعة المقطعية.

واطمأن وزير الصحة، ومحافظ مطروح، على الحالات التي تتلقى رعاية بمستشفى الحمام المركزي، مؤكدًا حرص الدولة على رعاية أبناء مصر وتقديم أوجه الرعاية الطبية.

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