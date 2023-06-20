محافظ أسيوط يستعرض منظومة النظافة والتطوير أمام "محلية النواب"

عرض اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، جهود المحافظة في منظومة النظافة والتطوير، فضلًا عن الإنجازات غير المسبوقة في ملف الطرق والكباري.

كما استعرض الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة موجهًا الشكر لرئيس الجمهورية على اطلاقه المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذ برامج تنمية الصعيد.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن جلسات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، استمرت على مدار يوم كامل، بحضور بعض أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسيوط والعديد من رؤساء القطاعات والاجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتم خلالها مناقشة بعض طلبات الاحاطة المقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب بخصوص منظومة الرصف والكبارى والتوسع فى انشاء كبارى جديدة وتطوير منظومة النظافة وتعظيم الاستفادة من المراسى السياحية التابعة للمحافظة.

وقال محافظ أسيوط، إن المحافظة شهدت تطورًا كبيرًا وإنجازات غير مسبوقة في كل القطاعات الخدمية والتنموية، مستعرضًا ملامح المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة " والذي يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعًا، بإجمالي مشروعات بلغت 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه حتى الآن في كل القطاعات، ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

وأشار إلى تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية على أرض الواقع لمستجدات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات والعمل على سرعة إزالة أي معوقات أو تحديات تواجه التنفيذ للمساهمة في تغير شكل الريف المصري خلال المدة المحددة للبرنامج والمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين مؤكدًا على جولاته الميدانية المستمرة بقرى ومراكز المحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى بجدية للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة في تلك القرى.

كما أشار المحافظ الى تبنيه خطة تعظيم الاستفادة من مشروعات المحافظة، وبخاصة المرسى السياحية التابعة لمشروع العبارات النهرية والتابعة للهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة وكافة المراسى التابعة للمحافظة وطرحها للإيجار عن طريق المزاد العلني لتعظيم الاستفادة منها وتنمية الموارد الذاتية.

كما أشار المحافظ، إلى متابعته المستمرة لمنظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، لافتًا إلى أن هناك جهود كبيرة مبذولة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة حيث يجرى إنشاء أكبر مجمع لتدوير المخلفات الصلبة وإعادة التصنيع بالمحافظة والذي يجري إنشاؤه بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم على مساحة 25 فدان بتكلفة تقديرية حوالي 200 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وبطاقة 300 طن/ يوم والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية بأحدث تكنولوجيا وتصميمات عالمية لخدمة المراكز الجنوبية الغربية من المحافظة التي تضم ثلاثة مراكز وهي الغنايم وصدفا وأبوتيج التي يتولد عنها كمية مخلفات بلدية صلبة تقدر بأكثر من ٣٠٠ طن/ يوم بالإضافة إلى استيعاب المخلفات التي تأتي من المحطات الوسيطة بالمراكز.

وأضاف أن هناك جهود ودعم كبير من الحكومة المصرية ووزارة البيئة متمثلة في دعم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة في إطار مبادرة "حياة كريمة" لإنشاء 4 محطات وسيطة بالمحافظة بمراكز ديروط وأبوتيج وأبنوب ومنفلوط بتكلفة مالية قدرها 58 مليون جنية حيث تم تسليم كل من ديروط وأبوتيج إلى محافظة أسيوط لبدء العمل بهما وجارى الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لكل من أبنوب ومنفلوط ممولة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة وذلك ضمن تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفا.