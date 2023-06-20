خوسيلو: حلمت بالعودة لريال مدريد منذ رحيلي وارتداء شعاره فخر لأي لاعب

عبر خوسيلو، لاعب فريق ريال مدريد، عن سعادته بالعودة لصفوف الفريق مرة أخرى، مشددًا على أنه كان يحلم بهذا اليوم.

وسبق أن أعلن ريال مدريد التعاقد مع خوسيلو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية معارًا لمدة موسم من نادي إسبانيول مع وجود خيار للشراء في نهاية الإعارة.

وقال خوسيلو في مؤتمر تقديمه لاعبًا لريال مدريد: "حلمت بعودتي لريال مدريد منذ اليوم الذي رحلت فيه عن النادي، أريد أشكر الرئيس وخوسيه آنخيل، المدير التنفيذي للنادي، وكارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق".

وسبق أن انضم خوسيلو لأكاديمية ريال مدريد في سن العشرين ولعب لمدة موسمين في كاستيا، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول لريال مدريد في عام 2011.

وأضاف: "ارتداء شعار ريال مدريد هو أكثر اللحظات فخرًا لأي لاعب كرة قدم، شكرًا لكم كثيرًا، هيا مدريد".

ومن المقرر أن يرتدي خوسيلو القميص رقم 14 بين لاعبي ريال مدريد، وهو ما تم الإعلان عنه خلال مؤتمر تقديمه اليوم.

وعن ارتدائه القميص 14، أجاب: "أي قميص في الفريق الأول لريال مدريد هو مهم، أنا فخور بشدة لارتدائي قمميص ريال مدريد بأي رقم كان، أي لاعب في العالم سيفعل أي شيء لارتداء هذا القميص، الرقم هو شيء استثنائي".

ولعب خوسيلو للعديد من الأندية خلال مسيرته التي بدأها ضمن صفوف فريق سيلتا فيجو للشباب وتدرج بالمراحل العمرية للفريق حتى صعد للفريق الأول في صيف 2009 قبل الانتقال لأكاديمية ريال مدريد والتي رحل عنها بعد عامين لفريق هوفنهايم الألماني ثم إلى أينتراخت فرانكفورت معارًا ثم انتقل لنادي هانوفر 96 في صيف 2014؛ وفي العام التالي انتقل لنادي ستوك سيتي الانجليزي ثم أعير لديبورتيفو لاكرونيا وعاد لستوك سيتي في صيف 2017، ثم انتقل لنادي نيوكاسل يونايتد في نفس الفترة؛ ثم انتقل لنادي ألافيس في صيف 2019 وقضى 3 مواسم مع النادي قبل الانضمام لإسبانيول في صيف 2022.