الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف بطريق 42 أشمون سنتريس والمشتل دراجيل

رصف الطرق
رصف الطرق

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الموقف التنفيذي لأعمال رصف طريق 42 (أشمون /سنتريس) وذلك لتقديم الدعم اللازم كونه طريقا حيويا ومهما، حيث جارِ استكمال فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بالطريق بداية من تقاطع طريق شبين الكوم القناطر باتجاه قرى سنتريس وسبك الأحد، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة واستجابة للأهالي، وكذا التجهيزات النهائية لرصف شارع مجمع المواقف الجديد بطول حوالي 600 م، يأتي هذا في إطار المتابعات الميدانية لخطة رصف الطرق والمحاور المرورية بعدد من الشوارع الرئيسية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة.

وفي سياقٍ متصل، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء فرد وتسوية طبقة السن بآخر قطاعات طريق المشتل ضمن أعمال رصف طريق ٧٣٢، تنفيذ هيئة الطرق والكباري بطول ٢.٥ كم، فضلًا عن متابعة الأعمال الإنشائية بمبنى حضانات الأمومة والطفولة بقرية دراجيل وتبطين ترعى اليوزباشى بدنشواى  وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا تركيب بلدورات الأرصفة بطريق ترعة السمسمية بقرية ميت شهالة استعدادًا لأعمال الرصف.

وفي مركز منوف، تابع رئيس الوحدة المحلية فرد طبقة السن بطريق 25 منوف / العراقيه بقرية تتا وذلك باستخدام الجليدر تمهيدا لأعمال الرصف ، فيما تابعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال فرد السن بشارع بيومى حجازى بحرى السكة الحديد، وذلك ضمن (34) شارع مستهدف تطويرهم ورصفهم ضمن العام المالي الحالي موزعة على (6) مربعات سكنية بالمدينة بهدف تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

وأكدت رئيس حي شرق شبين الكوم على التواجد الميداني والتواصل مع الشركات المنفذة لتسريع معدلات الإنجاز بخطة الرصف لضمان الإنتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المحددة، مشيرة إلى متابعة أعمال تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك بالأرصفة الجانبية بشارع حجاج ميت خاقان تمهيدًا للبدء فى أعمال الرصف.

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