ضبط عصابة النصب على المواطنين ببيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين ببيانات بطاقات الدفع الإلكترونى.

وأكدت التحريات قيام مجهولين باصطناع صفحات وروابط إلكترونية تحمل أسماء وشعارات العديد من البنوك العاملة بالسوق المصرية وإرسالها لعملاء البنوك وحال استخدامهم لها وإدخال بيانات حساباتهم الشخصية يتم الاستيلاء عليها وعلى أموالهم من قبل القائمين على تلك الصفحات والروابط الوهمية.



وتم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيلا عصابيا مكونا من عنصرين، مقيمين بنطاق محافظتى الأقصر والجيزة.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على 4 هواتف محمولة، جهاز "لاب توب"، مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

وبفحـص الأجهزة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تحتوى على صفحات منسوبة "على خلاف الحقيقة" للعديد من البنوك العاملة فى السوق المحلية، بيانات بطاقات دفع إلكتروني خاصة ببعض عملاء تلك البنوك، بيانات بطاقات دفع إلكترونى منسوبة للعديد من البنوك الأجنبية، تطبيقات لمواقع تستخدم فى تخليق أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى، أوامر شراء منتجات بموجب بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى على بياناتها، العديد من البرامج والتطبيقات التى تستخدم فى أعمال القرصنة والاختراق والتخفي وتغيير الأرقام التعريفية "IP" على شبكة الإنترنت لتجنب الرصد الأمنى لنشاطهما الإجرامى- حساب إلكتروني خاص بأحدهما بمنصة تداول العملات الإفتراضية، وكذا حسابان لمحفظة هاتف محمول خاصان بالمتهمين.



كما أضافت التحريات، أن المتهمين وراء ارتكاب 23 واقعة بذات الأسلوب الإجرامي، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والفحص أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.