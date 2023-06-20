الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يُطلق استمارة المشاركة في دورته الثامنة

بوستر
بوستر

يطلق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابى برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوى، استمارة المشاركة لدورته الثامنة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وتتلقى إدارة المهرجان طلبات المشاركة لكل الفرق المسرحية من كل دول العالم، وذلك عبر المنصة الرقمية.

ووضعت إدارة المهرجان برئاسة الفنان مازن الغرباوي عدة شروط يجب توافرها للمشاركة بالدورة الثامنة وهي: أن تتحمل إدارة المهرجان تكاليف الإقامة لعدد عشرة أفراد للمشاركين فى مسابقة العروض الكبرى، وسبعة  للمشاركين بمسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير تقليدية، وثلاثة للمشاركين بمسابقة محور المونودراما  مع تحمل إدارة المهرجان تكاليف النقل الداخلي فى مدينة شرم الشيخ وتتحمل الدول المشاركة تكاليف السفر، وشحن الديكورات من وإلى مدينة شرم الشيخ.

كما تتضمن الشروط: أن تقدم الفرقة ملفا يضم السيرة الذاتية للعرض مدعوما بملف إعلامى كامل والنص المسرحى فى ملف word منفصل  وكذلك ملف تقنى كامل، موضحا أبعاد المسرح أو الفضاء المطلوب للعرض مع توضيح عدد ساعات فك وتركيب تجهيزات الفضاء المسرحى المقترح للعرض، وكذلك ألا تزيد مدة العرض عن ساعة ونصف الساعه ( مسابقة العروض الكبرى ) ، ولاتزيد عن ساعه فى كلا المسابقتين  كحد أقصى لزمن العرض ، وأن يتم العرض بناءا على الفضاء المسرحى الذى تحدده إدارة المهرجان ويعرض العرض مرة واحدة فقط صباحا أو مساءا حسب تنسيق وتنظيم إدارة المهرجان.

وأيضاً أن تكون الأولوية للعروض المسرحية التى تعتمد على الفضاءات المسرحية غير التقليدية والتى تعتمد على الحلول الإبداعية المبتكره ، وأن يكون العرض مناسبا لطبيعة فكر وثقافة الشباب فى جميع أنحاء العالم ، وأن تكون الأولوية للعروض المشاركة لمخرج ومؤلف شاب لا يتعدى 40 عاما، وأن تشارك مصر بعرض داخل مسابقة العروض الكبرى ويحق لمصر بحكم أنها الدولة المضيفة بمشاركة بعض العروض المسرحية على هامش المهرجان بحد أقصى 3 عروض شرط ألا يزيد عدد المشاركين فى كل عرض عن 10 أفراد .

كما يفضل أن تكون جميع العناصر المشاركة فى العروض المختارة من الشباب وذلك لتحقيق مصداقية العمل وفق سياسة المهرجان، ومن حق إدارة المهرجان تسجيل كافة العروض المسرحية والندوات صوتيا ومرئيا واستغلالها حسب رؤية المهرجان ، ويشترط توفير ترجمة ضوئية بالإنجليزية تكون مصاحبه للعرض من قبل الفرقة المشاركة يتم إرسالها فى موعد أقصاه 1 أكتوبر 2023، وكذلك ضروة التزام الفرق الراغبة بالمشاركة بتعبئة هذا النموذج وإدراج  روابط المسرحية المسجلة، ولن يقبل أي عمل مسرحي دون مشاهدته من قبل إدارة المهرجان كاملاً لضمان خضوعه للجنه المشاهدة والترشح للمشاركة فى مسابقات المهرجان المختلفة.

كما يحق لإدارة المهرجان رفض مشاركة أي عرض لا يتناسب مع طبيعة المهرجان دون إبداء الأسباب ، ويحق للفرق التي تقدمت للمشاركة في الدورات الماضية أن تتقدم للمشاركة ولكن ليس بنفس المسرحيات التي تقدمت بها سابقا ، وفى حالة الإعتذار عن المشاركة يكون قبل موعد إنطلاق المهرجان ب ( 50 ) يوم على الأقل بخطاب رسمى بالاعتذار، أما فى حالة تغيير العرض أو إعتراض الفرقة المشاركة على الفضاء المقترح للعرض تتعرض الفرقة للغرامة المالية، وإلغاء العرض مع الحرمان من المشاركة، ضمن فعاليات المهرجان لدورة أو لدورتين وفق رؤية وسياسة المهرجان.

وتلتزم إدارة المهرجان بإبلاغ الفرق التى وقع عليها الإختيار فقط فى موعد أقصاه 15 سبتمبر 2023  على أن يتم إخطارهم بالموعد النهائى لإرسال تذاكر الطيران الخاصة بالفرقة، وإدارة المهرجان غير مسئولة عن نقل الفرق – ذهابا وإيابا - أو شحن الديكورات من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ، وتلتزم الفرق المشاركة والتى وقع عليها الإختيار بإرسال تذاكر الطيران في موعد أقصاه 25 أكتوبر 2023  لتجنب إلغاء المشاركة.

وتلتزم الفرق المشاركة والتى وقع عليها الإختيار بقوائم الأشخاص المشاركين التى تم إرسالها للمهرجان وإعتمادها و يحظر تغيير الأشخاص بعدها، وفي حال تغيير بعض مواعيد المغادرة لبعض أفراد الفريق لا بد من إخطار إدارة المهرجان بذلك قبل 72 ساعه من تاريخ المغادرة.

الدورة الماضية من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، حملت أسم الفنان الكبير نبيل الألفي ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

الفنان مازن الغرباوي خطأ خالد فوده محافظ خطاب رسمي شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي شرم الشيخ الدولي عروض المسرح فى مدينة شرم الشيخ

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