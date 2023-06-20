الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح المقر الجديد لفرع توثيق ضواحي شبين الكوم بالمنوفية

مساعد وزير العدل
مساعد وزير العدل

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، اليوم، المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم ، والمستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق والوفد المرافق، وذلك على هامش افتتاح المقر الجديد لفرع توثيق ضواحي شبين الكوم التابع لمصلحة الشهر العقارى تزامناً مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي الـ 117 ، بحضور المستشار ابراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم الإبتدائية ، والدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري .

ورحب محافظ المنوفية بمساعدي وزير العدل على أرض المنوفية، مثمناً الدور الرائد لوزارة العدل في إنشاء العديد من مكاتب الشهر العقارى وتطويرها بكافة التجهيزات والإمكانيات الحديثة والمدعمة بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتوفير وتلبية احتياجات المواطنين فيما يخص هذا القطاع الحيوى، وذلك  تماشياً مع جهود الدولة فى تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وعقب الاستقبال ، قام محافظ المنوفية ومساعدى وزير العدل بإفتتاح  وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لمقر توثيق ضواحي شبين الكوم بنطاق حى غرب وبحضور النائب هانى خضر عضو مجلس النواب ، حيث تم تفقد أقسام الفرع والذى يضم مكاتب إدارية وتوثيق لتقديم خدمات متنوعة من خلال 12 شباكا

- إنهاء الإجراءات بشكل ميسر وتقليل الدورة المستندية من خلال الشباك الواحد

 واستمع المحافظ لشرح مفصل عن انتظام سير العمل داخل الفرع منذ استقبال متلقى الخدمة ومنظومة الميكنة الحديثة، والتحول الرقمي وإنهاء الإجراءات بشكل ميسر وتقليل الدورة المستندية من خلال الشباك الواحد، وكذا تقديم الخدمات الحديثة والتى من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المواطنين فى توثيق محرراتهم الرسمية والحصول على خدمات موثقة بشكل أسرع ومميز .

وأجرى المحافظ حواراً مع عدد من المواطنين واستفسر منهم عن نوعية الخدمات ومستوى الأداء لضمان انهاء كافة المعاملات فى الوقت المناسب  ، موجهاً العاملين بحسن استقبال المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم ، ووضع لوحة إرشادية داخل المقر لتعريف المواطنين بالخدمات التي يقدمها المقر تسهيلاً عليهم وتأدية الخدمات بشكل أفضل وأسرع .

فيما قدم مساعدو وزير العدل خالص التهانى القلبية لمحافظ المنوفية وكافة القيادات التنفيذية وجموع شعب المحافظة بمناسبة العيد القومى ، مشيدين بالدور الرائد للمحافظ فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإقامة العديد من مكاتب التوثيق بنطاق المحافظة ، فضلا عن جهوده المبذولة فى الارتقاء بكافة الخدمات بمختلف القطاعات لمواطني المنوفية ، مؤكدين أن افتتاح المقر الجديد يأتى فى ضوء تنفيذ رؤية القيادة السياسية بإنشاء منظومة قضائية متكاملة وموحدة تساهم بدورها فى إحداث نقلة نوعية بالخدمات المقدمة للمواطنين بالشهر العقارى .

ابتدائية احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي احتياجات المواطن احتياجات المواطنين اشرف رزق

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