الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 400 كيلوجرام لحوم ودهون فاسدة فى الإسماعيلية

لحوم ودهون فاسدة
لحوم ودهون فاسدة

 

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، مدعومة بقوات شرطة مباحث التموين، حملة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير ١٥ مخالفة، منها ضبط ثلاجة غير مرخصة، بها حوالي ٤٠٠ كيلو من اللحوم والدهون الفاسدة ومنبعث منها رائحة كريهة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مدون عليها أي بيانات تفيد مصدرها وتواريخ إنتاجها وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
                                     
بجانب تحرير عدد ٢ محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر)، وتحرير عدد ١٢ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، كما تم ضبط مصنع ملابس غير مرخص، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

على جانب آخر، عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء الأثنين، اجتماعًا تكمليا لمراجعة وبحث ومناقشة نشاط كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم وتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين وكافة سُبل الحياة الكريمة.

 

وخلال الاجتماع، تم استكمال مراجعة نشاط كافة الأجهزة التنفيذية المختلفة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين، من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، الطرق والكباري، الإسكان والمرافق، الشباب والرياضة، الصحة، توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وإنشاء وتطوير الحدائق والمنتزهات العامة.

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