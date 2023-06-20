الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه فى بولاق

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد؛ لاتهامهم بسرقة مواطن بالإكراه في منطقة بولاق الدكرور.

وانتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، أنّهم سرقوا سيارة من أحد الأشخاص عن طريق الإكراه بعد أن اعترض أحد المتهمين طريق المجني عليه، وأشهروا في وجهه أسلحة نارية.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بأنّ المتهمين سرقوا أحد الأشخاص بالإكراه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتم القبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.

معاقبة سرقة مواطن السجن المشدد محكمة جنايات الجيزة أسلحة نارية

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