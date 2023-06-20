الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"رعايتك بين إيدينا".. مبادرة "الرعاية الصحية" لأطفال وادي مندر بشرم الشيخ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مبادرة لأطفال وادي مندر بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار "رعايتك بين إيدينا"، بهدف نشر التوعية حول الوقاية من أمراض سوء التغذية عند الأطفال.

وأوضحت الهيئة، أن المبادرة شملت إقامة ندوات توعوية للأهالي المقيمين بالأماكن النائية وذات الطبيعة الخاصة "وديان جنوب سيناء"، لافتة إلى أن التوعية ارتكزت على التغذية السليمة للأطفال، إلى جانب التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومميزات التسجيل بالمنظومة، والخدمات الصحية بمستوياتها الثلاثة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء.

وتابعت أن المبادرة تضمنت إجراء الفحوصات الطبية لـ135 طفلًا من أطفال وادي مندر، مشيرة إلى إحالة بعض الحالات المرضية منهم التي تم اكتشافها نتيجة إجراء الفحوصات الطبية إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لاستكمال الكشف التخصصي وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة للإطمئنان على صحتهم.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، حرص هيئة الرعاية الصحية على تقديم مزيد من الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من خلال المبادرات الصحية والتوعوية، وخاصة بالأماكن النائية وذات الطبيعة الخاصة، مشيرًا إلى أهمية الكشف المبكر عن الأمراض لدى الأطفال والاهتمام بالصحة العامة لهم، لافتًا إلى أنه في حال اكتشاف إصابة أي طفل يتم تحويله إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي للعلاج، وإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه، وسيتم متابعة الأطفال حتى يتم الشفاء، وذلك تماشيًا مع حرص الدولة على صحة وسلامة الأطفال الذين يمثلون المستقبل القادم للبلاد.

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الرعاية الصحية مبادرة رعايتك بين إيدينا شرم الشيخ التوعية أمراض سوء التغذية

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