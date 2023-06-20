"مصر للطيران" تسير 18 رحلة لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة

تسير شركة "مصر للطيران"، اليوم الثلاثاء، 18 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع 10 رحلات (القاهرة - جدة)، و8 رحلات (القاهرة - المدينة)؛ وذلك لنقل حجاج بعثة وزارات: السياحة والأثار، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، النقل، الصحة، بالإضافة إلى حجاج قرعة الجيزة والقليوبية، وتضامن كفر الشيخ، والترانزيت وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.

وأوفدت "مصر للطيران" مجموعات عمل من مختلف التخصصات لاستقبال الحجاج في مطاريّ جدة والمدينة المنورة على مدار الساعة، وكذلك في مرحلة العودة لتذليل كل العقبات وتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن بدءًا من حجز تذاكر السفر، مرورًا بالخدمات المُقدمة في صالات السفر، وعلى متن الطائرات وحتى وصول الحجيج إلى الأراضي المقدسة والعودة بسلام إلى أرض الوطن بعد أداء المناسك.

ومن المخطط أن تنقل "مصر للطيران" هذا العام ما يقرب من 35 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة على متن 150 رحلة جوية بمعدل 78 رحلة جوية إلى جدة و72 رحلة جوية إلى المدينة المنورة؛ لنقل 11000 حاج من حجاج القرعة، و5300 حاج من حجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات و5000 حاج من حجاج السياحة والأفراد، بخلاف الجسر الجوي لنقل 7400 حاج من حجاج باماكو بدولة مالي على متن 24 رحلة جوية و3000 حاج من الحجاج الفلسطنيين على متن 10 رحلات جوية، ومن المقرر أن تسير الشركة اليوم من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي 4 رحلات جوية إلى المدينة المنورة، لنقل 1076 حاجًا من حجاج.