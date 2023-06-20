الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"محلية النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية

أحمد مهنى
أحمد مهنى

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طلبيّ إحاطة مقدمين من النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بشأن توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لإصلاح مدخل طريق محافظة الإسكندرية الصحراوي؛ نظرًا لسوء حالته وكثرة الإشغالات، والمواقف العشوائية للميكروباصات على جانبيه، وعدم توافر وسائل الأمان المرورية وإنارة الطريق، بالرغم من أنه يُعد طريقا حيويا يخدم أكثر من خمسين ألف نسمة، ويربط غرب الإسكندرية بوسطها، والميناء، والمنطقة الحرة بالعامرية والساحل الشمالي، ومدى تأثير ذلك على زيادة حركة الاستثمار ودعم الاقتصاد.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة بشأن تشكيل لجنة لحصر العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، والتي صدر لها قرارات ترميم أو إزالة، والعمل على تنفيذ تلك القرارات فورًا وتحديد الجهة المسئولة عن تأخر تنفيذها، ووضع الإجراءات المطلوبة لإلزام الجهات المختصة بتنفيذها، فضلًا عن ضرورة وضع استراتيجية عاجلة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما تناقش لجنة القوى العاملة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهني، بشأن حرمان العاملين بالشهر العقاري المنتهية خدمتهم من حقوقهم المالية بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بمصلحة الشهر العقاري، حيث يتضرر العاملون الذين انتهت خدمتهم بالإحالة إلى المعاش وأيضًا ورثة العاملين المتوفين أثناء الخدمة.

وطالب عضو مجلس النواب بتنفيذ النص القانوني الوارد بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٩ بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري بتخصيص نسبة ٥٪ من حصيلة رسوم التوثيق والشهر العقارى لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري.

اسكندرية الصحراوي الاعتمادات المالية الادارة المحلية الرعاية الصحية والاجتماعية الشهر العقاري العقارات الآيلة للسقوط القوى العاملة النائب أحمد مهني المواقف العشوائية

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