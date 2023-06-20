"الزراعة" تصدر 12 توصية فنية لمزارعي التين خلال شهر يونيو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التين مراعاتها، خلال شهر يونيو:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الإثمار والاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط

2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة وفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

3-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري ومراعاة منع الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع في الأصناف المبكرة

4- بداية جمع الثمار المبكرة والتي ظهر عليها علامات النضج

5- جمع الثمار المتساقطة والمصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها بالردم في التربة أو الحرق

6- وقف التسميد قبل الجمع بمدة كافية وإعادة التسميد بعد الانتهاء من الجمع

7-خفض أو منع التسميد النتروجيني حتى لا يحدث تساقط للثمار أو ليونة الثمار وبالتالي خفض جودة الثمار

ثانيا التسميد

تسميد أشجار التي تروى بالتنقيط للفدان

الرية الأولى: 1 ك سلفات نشادر

الرية الثانية: 1 ك سماد مركب 19 -19-19

الرية الثالثة: 2 ك سلفات بوتاسيوم + 1لتر حامض فوسفوريك

الرية الرابعة: 1 ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز + 1/2سلفات ماغنسيوم

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 25 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 30 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 35 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 45 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 55 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 65 لتر/ الشجرة

برنامج الري

يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 2 ساعة في الرية

50 دقيقة ري بدون تسميد و40 دقيقة ري بتسميد و30 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية

1-مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية والعنكبوت الأحمر الأوروبي ومعرفة نوع الحشرة

والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها كما سبق

2-مكافحة صدى أوراق أشجار التين ورش كوسيد 250جم / 200لتر ماء

3-مكافحة أعفان الثمار ومرض تثقب أوراق التين ورش تلت بمعدل 250جم/200 لتر ماء أو رش كوسيد 250جم / 200لتر ماء

4-مكافحة البياض الدقيقي ورش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء+ توبسين 120 جم / 200 لتر ماء و تكرار الرش في حالة وجود نفس الإصابة بعد الرشة الأولى

5-علاج العفن البني لثمار الحلويات وجرب الثمار ورش كوسيد 2.5 جم لكل لتر ماء/مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء+ توبسين 1/2جم /لترماء او رش هستا 65 جم/600 لتر ماء

6-مكافحة ثاقبات البراعم باستخدام ديسبلان 1 سم / الترماء + مادة ناشرة 1/2سم /لتر ماء

7-مكافحة ناخرات الخشب باستخدام لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء

8-مكافحة ذبابة الفاكهة: يتم وضع كيس من الخيش بطول 15 سم وعرض 10 سم مملؤ بقش الأرز ويتم غمر الكيس في مادة سامة لمدة لا تقل عن 4 ساعات ويعلق على الأشجار أو رش اكتلك بمعدل 150سم/ 100 لتر ماء في بداية شهر أبريل ومتابعة الرش و المصايد كل فترة حتي الانتهاء من جمع الثمار

9-البق الدقيقي برش ديسبلان 1 سم / لترماء + 1/2سم مادة ناشرة

10- مكافحة الأكاروسات المبططة وحلم التين برش فيرتيمك 40سم /00ا لتر ماء + 1/2 سم مادة ناشرة

11- مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق الحلويات وحفار ساق التفاح وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم /لتر ماء أو اكتيلك 150سم/100 لتر ماء

12-مكافحة جعل الورد الزغبي بالمصائد و المبيدات الحشرية المناسبة مثل الشالنجر 36% بمعدل 50سم/100لتر ماء.