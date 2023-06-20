الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر 12 توصية فنية لمزارعي التين خلال شهر يونيو

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التين مراعاتها، خلال شهر يونيو:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات 

1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الإثمار والاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط
2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة وفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
3-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري ومراعاة منع الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع في الأصناف المبكرة
4- بداية جمع الثمار المبكرة والتي ظهر عليها علامات النضج
5- جمع الثمار المتساقطة والمصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها بالردم في التربة أو الحرق
6- وقف التسميد قبل الجمع بمدة كافية وإعادة التسميد بعد الانتهاء من الجمع
7-خفض أو منع التسميد النتروجيني حتى لا يحدث تساقط للثمار أو ليونة الثمار وبالتالي خفض جودة الثمار
ثانيا التسميد
تسميد أشجار التي تروى بالتنقيط للفدان
الرية الأولى: 1 ك سلفات نشادر
الرية الثانية: 1 ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة: 2 ك سلفات بوتاسيوم + 1لتر حامض فوسفوريك
الرية الرابعة: 1 ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز + 1/2سلفات ماغنسيوم

ثالثا: برنامج الري 
السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 25 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 30 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 35 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 45 لتر/ الشجرة 
السنة السادسة 55 لتر/ الشجرة 
السنة السابعة 65 لتر/ الشجرة

برنامج الري

يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 2 ساعة في الرية
50 دقيقة ري بدون تسميد و40 دقيقة ري بتسميد و30 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
 رابعا: برنامج المكافحة 
مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1-مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية والعنكبوت الأحمر الأوروبي ومعرفة نوع الحشرة
والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها كما سبق
2-مكافحة صدى أوراق أشجار التين ورش كوسيد 250جم / 200لتر ماء
3-مكافحة أعفان الثمار ومرض تثقب أوراق التين ورش تلت بمعدل 250جم/200 لتر ماء أو رش كوسيد 250جم / 200لتر ماء
4-مكافحة البياض الدقيقي ورش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء+ توبسين 120 جم / 200 لتر ماء و تكرار الرش في حالة وجود نفس الإصابة بعد الرشة الأولى
5-علاج العفن البني لثمار الحلويات وجرب الثمار ورش كوسيد 2.5 جم لكل لتر ماء/مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء+ توبسين 1/2جم /لترماء او رش هستا 65 جم/600 لتر ماء
6-مكافحة ثاقبات البراعم باستخدام ديسبلان 1 سم / الترماء + مادة ناشرة 1/2سم /لتر ماء
7-مكافحة ناخرات الخشب باستخدام لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء
8-مكافحة ذبابة الفاكهة: يتم وضع كيس من الخيش بطول 15 سم وعرض 10 سم مملؤ بقش الأرز ويتم غمر الكيس في مادة سامة لمدة لا تقل عن 4 ساعات ويعلق على الأشجار أو رش اكتلك بمعدل 150سم/ 100 لتر ماء في بداية شهر أبريل ومتابعة الرش و المصايد كل فترة حتي الانتهاء من جمع الثمار
9-البق الدقيقي برش ديسبلان  1 سم / لترماء +  1/2سم مادة ناشرة
10- مكافحة الأكاروسات المبططة وحلم التين برش فيرتيمك 40سم /00ا لتر ماء +  1/2 سم مادة ناشرة
11- مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق الحلويات وحفار ساق التفاح وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم /لتر ماء أو اكتيلك 150سم/100 لتر ماء
12-مكافحة جعل الورد الزغبي بالمصائد و المبيدات الحشرية المناسبة مثل الشالنجر 36% بمعدل 50سم/100لتر ماء.

الزراعة تصدر تقسيم توصية فنية لمزارعي محصول التين خلال شهر

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