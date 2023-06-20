"الزراعة" تصدر 12 توصية فنية لمزارعي التين خلال شهر يونيو
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التين مراعاتها، خلال شهر يونيو:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات
1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الإثمار والاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط
2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة وفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
3-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري ومراعاة منع الرش الحشري بمدة كافية قبل الجمع في الأصناف المبكرة
4- بداية جمع الثمار المبكرة والتي ظهر عليها علامات النضج
5- جمع الثمار المتساقطة والمصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها بالردم في التربة أو الحرق
6- وقف التسميد قبل الجمع بمدة كافية وإعادة التسميد بعد الانتهاء من الجمع
7-خفض أو منع التسميد النتروجيني حتى لا يحدث تساقط للثمار أو ليونة الثمار وبالتالي خفض جودة الثمار
ثانيا التسميد
تسميد أشجار التي تروى بالتنقيط للفدان
الرية الأولى: 1 ك سلفات نشادر
الرية الثانية: 1 ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة: 2 ك سلفات بوتاسيوم + 1لتر حامض فوسفوريك
الرية الرابعة: 1 ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز + 1/2سلفات ماغنسيوم
ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة
السنة الثانية 25 لتر/ الشجرة
السنة الثالثة 30 لتر/ الشجرة
السنة الرابعة 35 لتر/ الشجرة
السنة الخامسة 45 لتر/ الشجرة
السنة السادسة 55 لتر/ الشجرة
السنة السابعة 65 لتر/ الشجرة
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 2 ساعة في الرية
50 دقيقة ري بدون تسميد و40 دقيقة ري بتسميد و30 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1-مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية والعنكبوت الأحمر الأوروبي ومعرفة نوع الحشرة
والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها كما سبق
2-مكافحة صدى أوراق أشجار التين ورش كوسيد 250جم / 200لتر ماء
3-مكافحة أعفان الثمار ومرض تثقب أوراق التين ورش تلت بمعدل 250جم/200 لتر ماء أو رش كوسيد 250جم / 200لتر ماء
4-مكافحة البياض الدقيقي ورش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء+ توبسين 120 جم / 200 لتر ماء و تكرار الرش في حالة وجود نفس الإصابة بعد الرشة الأولى
5-علاج العفن البني لثمار الحلويات وجرب الثمار ورش كوسيد 2.5 جم لكل لتر ماء/مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء+ توبسين 1/2جم /لترماء او رش هستا 65 جم/600 لتر ماء
6-مكافحة ثاقبات البراعم باستخدام ديسبلان 1 سم / الترماء + مادة ناشرة 1/2سم /لتر ماء
7-مكافحة ناخرات الخشب باستخدام لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء
8-مكافحة ذبابة الفاكهة: يتم وضع كيس من الخيش بطول 15 سم وعرض 10 سم مملؤ بقش الأرز ويتم غمر الكيس في مادة سامة لمدة لا تقل عن 4 ساعات ويعلق على الأشجار أو رش اكتلك بمعدل 150سم/ 100 لتر ماء في بداية شهر أبريل ومتابعة الرش و المصايد كل فترة حتي الانتهاء من جمع الثمار
9-البق الدقيقي برش ديسبلان 1 سم / لترماء + 1/2سم مادة ناشرة
10- مكافحة الأكاروسات المبططة وحلم التين برش فيرتيمك 40سم /00ا لتر ماء + 1/2 سم مادة ناشرة
11- مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق الحلويات وحفار ساق التفاح وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم /لتر ماء أو اكتيلك 150سم/100 لتر ماء
12-مكافحة جعل الورد الزغبي بالمصائد و المبيدات الحشرية المناسبة مثل الشالنجر 36% بمعدل 50سم/100لتر ماء.